Murg in der Gemeinde Murg fehlen Krippenplätze

Möglicher weiterer Kindergarten auf Mühle-Areal könnte wachsenden Bedarf an Krippen- und Kindergartenplätzen decken. Ohne weitere Schritte könnte sich die Betreuungslücke bis 2019/20 auf 40 fehlende Plätze ausweiten.

Bei der Kinderbetreuung sieht die Gemeinde Murg Handlungsbedarf vor allem bei Krippenplätzen. "Wir merken: Der Bedarf wird immer größer", erkärte Bürgermeister Adrian Schmidle am Montag bei der Sitzung des Gemeinderats im Florianstüble Niederhof. Hauptamtsleiter Werner Vökt trug ein besonders drastisches Beispiel vor, wie begehrt die Betreuungsplätze sind: "Es werden Kinder angemeldet, die noch gar nicht geboren sind."

Der Bau einer weiteren Betreuungseinrichtung auf dem Mühle-Areal in Murg nimmt immer konkretere Formen an. Es sei auch im Mai Thema gewesen bei einer Kuratoriumssitzung der Träger der kirchlichen und kommmunalen Kindergärten gewesen, berichtete Vökt. Neben den dringend benötigten Krippengruppen könnten dort auch zusätzliche Kindergartengruppen eingerichtet werden, sagte er.

Derzeit können in den Kindergärten Arche Noach in Niederhof und Regenbogen in Oberhof maximal 20 Kleinkinder, drei weitere in einer altersgemischten Gruppe des Evangelischen Kindergartens Weizenkorn in Murg betreut werden. Zusätzlich verschärft werde die Situation dadurch, dass die Stadt Laufenburg, mit der die Gemeinde Murg 2014 einen Vertrag über die Bereitstellung von Krippenplätzen abgeschlossen hat, das Murger Kontingent zurückfährt, weil sie die Plätze in der Kinderkrippe Löwenburg für Kleinkinder aus der eigenen Kommune benötigt.

Der Oberhöfer Ortsvorsteher und FW-Gemeinderat Roland Baumgartner mahnte, dass auch in den Ortsteilen weitere Krippenplätze geschaffen werden müssten. Bürgermeister Schmidle zweifelte an, ob wirklich jeder Ortsteil über eigene Krippenplätze verfügen müsse. "Wir müssen flexibler werden", sagte er und verwies auf das Beispiel seiner Rechnungsamtsleiterin Nicole Kammerer, die ihr Kinde jeden Tag von Murg aus nach Oberhof zur Betreuung bringe.

Für Kindern ab dem dritten Lebensjahr vergrößert sich 2017/18 die rechnerische Betreuungslücke von derzeit 14 auf 21 Plätze. 2019/20 werden sogar 40 Plätze fehlen, wenn bis dahin keine zusätzlichen geschaffen sein werden. Es fehlen laut Anmeldezahlen nächstes Jahr Plätze in den Kindergärten Spatzennest Hänner (12), Arche Noach Niederhof (5), Weizenkorn Murg (4) und Regenborgen Oberhof (1). Kurzfristig Abhilfe könnte die Gemeinde schaffen, indem sie die Kleingruppen in den Kindergärten St. Josef Murg und Spatzennest Hänner wieder in normale Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit umwandelt.

Der Gemeinderat nahm die von Hauptamtsleiter Vökt dargelegten voraussichtliche Entwicklung des Bedarfs an Kindergarten- und Krippenplätzen zu Kenntnis. Die Verwaltung will die Zahlen nun im Detail ausarbeiten, damit der Gemeinderat den Kindergartenplan für 2017/18 in der Sitzung am 10. Juli beschließen kann.