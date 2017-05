Murg Zum 75-jährigen Bestehen der Feuerwehr Oberhof gratulieren Hunderte von Besuchern

Die Feuerwehr Oberhof feiert ihr 75-jähriges Bestehen. Ortsvorsteher Roland Baumgartner erinnert an die Historie der Abteilung und der Feuerwehr insgesamt.

Zum Festakt 75 Jahre Feuerwehr Oberhof war alles, was in Murg und Umgebung Rang und Namen hat, in die Thimoshalle geströmt, um der Feuerwehr Glückwünsche zu überbringen. Zu Besuch waren Vertreter der Nachbarfeuerwehren aus Bad Säckingen, Laufenburg, Wölflinswil-Oberhof (CH), Murg, Harpolingen und des Feuerwehrvereins, außerdem die Ortsvorsteher von Niederhof, Oberhof und Hänner. Sie wurden von Abteilungskommandant Pattric Grzybek begrüßt.

Bürgermeister Adrian Schmidle und Ortsvorsteher Roland Baumgartner ließen es sich nicht nehmen, der Feuerwehr zu gratulieren und auf die Historie der Abteilung einzugehen. Während die offizielle Gründung auf das Jahr 1942 zurückgeht, hat Roland Baumgartner eine Feuerlöschordnung aus dem Jahr 1835 – also von vor 182 Jahren – ausgegraben. Diese besagte, dass bei Feuergefahr eine nötige Mannschaft in Eile aufgeboten werden muss.

Während heute Brandfälle drastisch zurückgegangen sind, muss die Feuerwehr vermehrt technische Hilfe leisten und andere Rettungen durchführen. Kein Feuerwehrmann muss seinen Löscheimer zur Probe mitbringen, noch muss er bei dessen Fehlen mit Arrest rechnen. Dank der Notrufnummer 112 gibt es keine Feuerläufer mehr, die nach Hänner, Rotzel, Binzgen, Niederhof, Murg oder Harpolingen laufen müssen. Auch Feuerreiter, wie sie 1856 erstmals erwähnt wurden, gibt es nicht mehr. Während 1933 die Feuerwehr von Hänner beschloss, auswärtigen Dörfern nur auf Anforderung Hilfe zu leisten, wurde die Hilfe in Oberhof ohne Aufforderung geleistet, was die enge Verbundenheit von Oberhof mit Hänner beweist.

Die Zeit der Löscheimer ist längst vorbei: Vom Anhänger mit Tragkraftspritze und Schlauchwagen, einem gebrauchten Unimog und dem Gerätehaus, das 1977 gebaut und 1989 erweitert wurde, bis zu modernen Löschfahrzeugen, hat sich die Ausrüstung stark verändert. „Dank der Kinder- und Jugendfeuerwehr, wird es auch in Zukunft eine schlagkräftige Feuerwehr in Oberhof geben“, erklärte Roland Baumgartner.

Den Gottesdienst hielt Pfarrer Volker von Reinersdorff in der Thimoshalle. Danach freuten sich mehr als 500 Besucher am Festbetrieb mit Speisen und Getränken sowie zünftiger Marschmusik, die das Orchester des Musikvereins Oberhof unter der Leitung von Karl-Otto Kaltenbacher darbot. Die Jungen und Mädchen zwischen zehn und zwölf Jahren absolvierten die Jugendflamme 1. Diese Stationen mussten bewältigt werden: Schlauchkunde, Gerätekunde, Notruf absetzen, Knotenkunde, Unterflurhydrant erklären und setzen.

Zehn Mannschaften nahmen unter der Leitung von Sonja Eckert an der Dorfolympiade auf dem Bolzplatz teil. Die fünf besten Plätze, deren Preise von der Bäckerei Huber, der Metzgerei Kaiser, Getränke Strasser und dem Gasthaus "Löwen" gesponsert wurden, erzielten die Teams der Feuerwehr Wölflinswil-Oberhof, die Schweizer Oberhöfer, die Feuerwehrabteilung Laufenburg Nord, der Oberhöfer Ortschaftsrat und die Baumfäller als fünftes Team. Bei strahlendem Sonnenschein klang das Dorffest gegen 18 Uhr aus.