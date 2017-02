Murg/Niederhof Zukunft des Spitals als wichtiges Anliegen

Eine Infoveranstaltung des Fördervereins Bad Säckingen lockt mehr als 100 Besucher ins Florianstüble in Niederhof.

Mit mehr als 100 Besuchern, die sich am Mittwochabend zur Infoveranstaltung des Fördervereins Spital Bad Säckingen im Florianstüble in Niederhof versammelten, bewiesen diese, dass ihnen die Zukunft des Spital Bad Säckingen nicht gleichgültig ist. Die von dem Trio, Bea-trix Köster, Jürgen Stadler und Rolf Metzger vorgetragenen Argumente, die für die Wiederherstellung der Grund- und Regelversorgung mit Innerer Abteilung und Chirurgie im Spital Bad Säckingen sprachen, wurden von den Anwesenden, unter denen sich unter anderem Bürgermeister Adrian Schmidle und viele Gemeinde- und Ortschaftsräte befanden, positiv aufgenommen.

Obwohl die Argumente für den Erhalt des Bad Säckinger Spitals in der Vergangenheit in der Presse, mit Berichten und Leserbriefen, hinreichend erläutert wurden, schien manchem Zuhörer die Brisanz der Folgen der eingeleiteten Maßnahmen, wodurch die Grund und Regelversorgung in Bad Säckingen nicht mehr bestünde, nicht bewusst gewesen zu sein.

Besonders die Berichte, dass Notfälle selbst im Spital Waldshut aufgrund von Überbelegung nicht angenommen werden konnten, riefen Verwunderung, ja Empörung unter den Zuhörern hervor. Selbst wenn in 10 bis 20 Jahren ein Zentralkrankenhaus gebaut würde, müsse bis dahin die Versorgung der Bevölkerung in dem großen Landkreis Waldshut durch zwei Krankenhäuser in Waldshut und Bad Säckingen, die Grund- und Regelversorgung aufrecht erhalten werden. Bürgermeister Adrian Schmidle (CDU) konnte gemäß seiner Stellungnahme den Argumenten des Trios nur teilweise folgen. Man könne die Sache in manchen Bereichen auch anders sehen.

Dem Kreistag, der die Beschlüsse einstimmig gefasst hat, werden entsprechende Argumente vorgelegen haben, gab Schmidle zu Bedenken. Dem konnten die Zuhörer nur schwer folgen. Bevor es tatsächlich zu Todesfällen aufgrund der fehlenden chirurgischen Notversorgung mit Notfallambulanz in Bad Säckingen und der Überbelegung in Waldshut komme, müsse man mit den Grabenkämpfen aufhören und gemeinsam nach einer Lösung suchen, regte ein Bürger an.

Wie Jürgen Stadler erklärte, könne in Bad Säckingen sofort die Chirurgie wieder ihren Betrieb aufnehmen, da die Nachrüstung der Brandschutzanlagen auch bei laufendem Betrieb vorgenommen werden könne. Denn ohne Chirurgie sei das Spital Bad Säckingen kein Haus der Grund- und Regelversorgung mehr. Mit der Aufforderung an die Zuhörer, dem Förderverein beizutreten, Leserbriefe zu schreiben, zu demonstrieren, Briefe an Politiker, Bürgermeister und den Landrat zu schreiben und nicht zu resignieren, nach dem Motto „Es ist eh schon alles entschieden“ verabschiedeten die Mitglieder des Fördervereins die Zuhörer.