Murg/Niederhof Zechenwihler Hotzenhaus wird Kulturzentrum

Der Gemeinderat von Murg hat einer Nutzungsänderung für das Zechenwihler Hotzenhaus zugestimmt. Dieses soll ein Kulturzentrum werden. Auch ein neuer Schopf soll neben dem Gebäude errichtet werden. Das Ganze wird aber erst dann realisiert, wenn die anvisierte Fördermittel fließen

Murg/Niederhof – Das Zechenwihler Hotzenhaus soll in ein Kulturzentrum umgewandelt werden. Darüber hinaus wird ein Schopf, der sich bei dem historischen Gebäude befindet, abgerissen und durch einen neuen ersetzt. Das beschloss der Murger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit großer Mehrheit. Lediglich Otto Frommherz und Stefanie Kaiser (beide CDU) konnten sich nicht mit der vorgelegten Planung anfreunden und votierten dagegen.

Nach Dafürhalten von Bürgermeister Adrian Schmidle ist der gefasste Beschluss "ein klarer Meilenstein": "Das Hotzenhaus ist ein Baudenkmal von besonderer Güte, das es wert ist, dass wir etwas unternehmen." Dies gelte umso mehr, zumal die Gemeinde Zuschüsse in Höhe von 90 Prozent aus Mitteln des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR) erwarten könne. Da die bisherige Planung eng mit den Denkmalbehörden abgestimmt sei, stehen die Chancen nach Schmidles Einschätzung gut, dass diese Mittel auch fließen. Als Eigenanteil hat die Gemeinde gut 100000 Euro mit Sperrvermerk in den Haushalt eingestellt. Schmidle betonte, dass die Gemeinde nicht ohne Förderzugsage mit den vorgesehenen Maßnahmen beginnen werde.

Laut Architekt Florian Rauch geht es bei den geplanten Maßnahmen darum, "statische Unzulänglichkeiten" im Ökonomieteil des historischen Bauernhauses so zu beheben, so dass sich bei Veranstaltungen bis zu 200 Menschen gefahrlos dort aufhalten könnten. Da im Wohnbereich des Hauses bereits eine Menge getan worden sei, müsse dort vorerst nichts unternommen werden. Der bestehende Schopf soll durch ein "Infrastrukturgebäude mit Sanitäranlagen und einer Gastroküche" ersetzt werden, so Rauch weiter. Die Dimensionen des Holzbaus sollen sich am bisherigen Gebäude orientieren. Eine "pragmatische Lösung" soll in Sachen Parkplätzen auf dem Grundstück gewählt werden: Hier sieht die Planung zehn Stellplätze in Form von Trockenrasen vor, so Florian Rauch. Die denkmalschutzrechtliche Genehmigung für das ganze Vorhaben liege bereits vor. Nun warte man seitens der Gemeinde lediglich auf die Baugenehmigung.

Gemeinderat Otto Frommherz blieb trotz allem bei seiner ablehnenden Haltung. Er verwies auf die Vorgabe, die die Gemeinde beim Kauf des Hotzenhauses eingegangen sei, dass nämlich der kommunale Haushalt nicht durch etwaige Baumaßnahmen am Denkmal belastet werden dürfe. "Wir haben uns nie über die Notwendigkeit eines Kulturzentrums oder eines Versammlungsortes für 200 Menschen unterhalten", so Frommherz weiter. Schließlich gebe es bereits vier Hallen in der Gemeinde, die genügend Potenzial für Versammlungen bieten. Zum anderen sei zu befürchten, dass die eingeplanten 100000 Euro nicht ausreichten und letztlich andere Projekte zurückgestellt werden müssten. Frommherz riet daher: "Wir müssen auf kleinerer Flamme kochen."

Die Mehrheit des Gemeinderats hatte indes keine Bedenken, dem Beschluss zuzustimmen. Dies zumal Bürgermeister Schmidle erklärte, dass die vorgeschlagene Nutzungsänderung keine negativen Auswirkungen auf die Fördermittel haben sollte.