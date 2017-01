Murg Wohlfühlen und genießen

Murger Seniorencafé feiert zehnjähriges BestehenKurzweilige Altennachmittage kommen an

Murg (hak) „Macht weiter so“, ermutigte Gemeinderat Roland Baumgartner anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Murger Seniorencafés. „Es gibt schon einige Institutionen, die Ähnliches anbieten, aber zehn Jahre durchhalten und soviele Leute, die regelmässig kommen, das ist eine Leistung.“ Seit zehn Jahren gibt es das Murger Seniorencafé. „Hauptsache ist, dass die Gäste sich am Tisch miteinander selbst unterhalten, nicht allein und isoliert sind“, hält Ilona Grüber fest. „Wir freuen uns, wenn wir Referenten bekommen. 2016 hatten wir sehr wenige. Demnächst haben wir ein Referat über die Pflegereform.“ Manchmal wird auch ein Quiz veranstaltet, und dafür gibt es auch Preise zu gewinnen, meist Werbegeschenke von Sponsoren. Das Seniorencafé ist konfessionell nicht gebunden, es kommen auch katholische Gäste.

Alleine könnte Ilona Grüber das Seniorencafé nicht durchführen, sie zählt dabei auf die tatkräftige Unterstützung ihrer Familie. Tochter Tanja Schönle bringt sich immer mehr ein, backt die gesamten Kuchen für die Veranstaltungen und übernimmt immer mehr Aufgaben von ihrer Mutter. Ebenso sind Ilona Grübers Lebensgefährte, ihr Schwiegersohn und der Enkel mit eingebunden, vor allem auch mit Transporten und Fahrdiensten.

Für das zehnjährige Jubiläum hat Ilona Grüber aus dem „Kässeli“ etwas zusammengespart, damit die regelmäßigen Besucher des Seniorencafés gemeinsam schön feiern können. Doch hier wurde sie angenehm überrascht von der evangelischen Kirchengemeinde, welche sich spontan bereit erklärt hatte, die gesamten Kosten zu übernehmen. „Da können wir das Gesparte für einen schönen Ausflug verwenden, die Senioren brauchen dann den Bus nicht selbst zu bezahlen“, freut sich Ilona Grüber.

Nach der Begrüßung fand ein gemeinsames Mittagessen statt, später gab es Kaffee und Kuchen. Auch das Rahmenprogramm stimmte. Es wurde gemeinsam zum Klavierspiel von Harry Martin gesungen und später folgte ein Vortrag über Australien.

Roland Baumgartner, Ortsvorsteher von Oberhof und Murger Gemeinderat, bedankte sich im Namen der Gemeinde bei Ilona Grüber und den Helfern und gratulierte: „Es gibt schon einige Institutionen, die Ähnliches anbieten, aber zehn Jahre durchhalten und soviel Leute, die regelmäßig kommen, das ist eine Leistung. Sie würden nicht kommen, wenn es kein gescheites Angebot hätte.“ Erfreulich sei auch, dass Senioren nicht nur aus Murg, sondern auch aus Hottingen, Herrischried und Bad Säckingen regelmäßig kommen.

Pfarrer Wilhelm Brüggemann freute sich, dass mit dem Seniorencafé Murg ein Gegenbeweis geschaffen ist zu der allerorts oft aufgestellten Behauptung „Altennachmittage sind Auslaufmodelle“. Auch er bedankte sich herzlich bei Ilona Grüber und ihrem Team.

Das Seniorencafé

wurde von Ilona Grüber (heute 62) gegründet, die 1996 bei einer Kur ein Seniorencafé in der dortigen evangelischen Kirche kennengelernt hatte. Sie war begeistert und setzte dies sofort in Murg um. Jeweils am dritten Dienstag im Monat findet deshalb im evangelischen Gemeindesaal das Seniorencafé mit Kaffee und Kuchen statt. Manchmal mit einem Referat, manchmal nur zum miteinander unterhalten. Ein- bis zweimal jährlich werden auch Ausflüge unternommen. Unterstützt wird Ilona Grüber in ihrer ehrenamtlichen Arbeit von Tochter Tanja Schönle. Ebenso bringen sich Ilona Grübers Lebensgefährte, Schwiegersohn und Enkel in der Seniorenarbeit mit ein.