Oberhof Wise Dietkron Band stellt CD vor

Konzert am 7. Oktober bei der Hotzenwälder Kleinkunstbühne im Café Verkehrt in Murg-Oberhof.

Oberhof (sk) die Hotzenwälder Kleinkunstbühne (HKKB) eröffnet die Reihe ihrer Herbstveranstaltungen am Freitag, 7. Oktober, mit einem Konzert der Wise Dietkron Band. Die Musiker um Christian Dietkron und Mark Wise wiederum starten im Café Verkehrt die Release-Tour für ihre erste CD „Home“. Sie wurde Ende März im Basler Doorknocker Studio aufgenommen, im Juli in den Yes Master Studios in Nashville gemastert und ist seit Ende September erhältlich.

Vor zweieinhalb Jahren spürten der aus Kalifornien stammende Gitarrist und Sänger Mark Wise und der Gitarrist Christian Dietkron, beide in Schopfheim lebend, dass sie die selbe musikalische Wellenlänge haben. Seit seit zwei Jahren treten sie gemeinsam auf, zunächst als Duo Wise/Dietkron, dann als Band zusammen mit der jungen Wehrer Sängerin Olivia Scheer und dem Bad Säckinger Bassisten Michael „Ginger Gee" Gottstein.

Die CD spielte die Wise Dietkron Band mit der Freiburger Sängerin Rebekka Dold, dem Wehrer Schlagzeuger Giocchino Ragusa sowie Ginger Gee ein. Letzterer erlebte das Erscheinen des Tonträgers nicht mehr. Ginger Gee starb im August nach schwerer Krankheit. Das Konzert in Oberhof ist deshalb auch ein Abschied von ihm, zumal Ginger Gee Vereinsmitglied in der HKKB und häufig im Café Verkehrt war – als Gast wie als Künstler auf der Bühne. Für ihn spielt nun der Tuttlinger Bassist Albert "Apri" Ketterl.

Die Band beherrscht alle Spielarten der American Songs, gespickt mit Einflüssen aus Folk, Country, Westcoast, Blues, Motown oder Soul. Neben dem akustischen oder elektrischen Gitarrensound von Wise und Dietkron mit melodiösen jazzigen Soloeinlagen sind auch die tragenden Gesangsparts von Rebekka Dold und Mark Wise ein Markenzeichen der Band.

Die Wise Dietkron Band spielt am Freitag, 7. Oktober, um 20.30 Uhr im Café Verkehrt in Oberhof, Eintritt 15 Euro im Vorverkauf und 18 Euro an der Abendkasse, sowie am Samstag, 8. Oktober, um 20 Uhr im Alte Sprützehus in Öflingen, Eintritt 15 Euro.