Murg Wiederauflage des Eierlaufs in Oberhof fällt ins Wasser

Der Verein Lebendiges Oberhof wollte an Ostermontag die vergessene Tradition des Eierlaufs wiederbeleben. Leider fielen die zentralen Programmpunkte wegen des schlechten Wetters ins Wasser. Der Verein bot den Bürgern dennoch ein tolles Fest und will im kommenden Jahr einen neuen Versuch starten.

Oberhof – Beim Eierlauf am Ostermontag in Oberhof blieben die Eier im Karton. Das Aprilwetter hatte etwas dagegen. Die Besucher, die auf Einladung des Bürgervereins "Lebendiges Oberhof" ins Festzelt im Neubaugebiet Spittelhau gekommen waren, ließen sich die Laune aber nicht wirklich verderben. Die Begegnung sollte schließlich im Vordergrund stehen und das tat sie am Ostermontag denn auch.

Mit dem Eierlauf wollte der Verein eine alte und leider vergessene Tradition wiederaufleben lassen. "Früher gab es das in vielen Hotzenwaldgemeinden", erinnert sich Ortsvorsteher Roland Baumgartner. Vor mehr als 20 Jahren habe es dann nochmal den Versuch gegeben, dieser Tradition neues Leben einzuhauchen, was nicht von Erfolg gekrönt gewesen sei. Nun also der Versuch des Bürgervereins, der leider scheiterte – aber eigentlich doch nicht.

Pünktlich zum Beginn des kleinen Festes begann es mehr und mehr zu regnen und auch der Wind wurde recht heftig und rüttelte am Festzelt, das der Bürgerverein in weiser Voraussicht aufgebaut hatte. Schlechtes Wetter ist ja noch lange kein Grund, nicht zu feiern. Der Verein, der von Jürgen Wittneben geführt wird, wollte Neubürger und Alteingesessene ansprechen, damit sie sich bei diesem Fest begegnen. In den vergangenen zwei Jahren wurden in dem Neubaugebiet 19 Häuser gebaut, etwa 70 Neubürger seien allein dadurch nach Oberhof gekommen, erklärt Baumgartner. Oberhof kratzt damit inzwischen knapp an der Marke von 800 Einwohnern.

In dem Festzelt blieb den Leuten gar nichts anderes übrig, als sich zu begegnen – mit etwa 100 Gästen war dies nämlich voll. Für die Kindertanzgruppe von Paulina Sandova wurden die Tische ein wenig beiseitegeschoben und schon war auch für den Tanz der zehn Mädchen noch genug Platz. Noch ein Programmpunkt fand wegen des Wetters nicht ganz so statt, wie eigentlich geplant. Der Platz der Einheit sollte nochmal in den Fokus gerückt werden. Im November 2014 wurden dort drei Bäume gepflanzt, die an 25 Jahre Mauerfall erinnern sollen. Im vergangenen Jahr wurden noch Sitzgelegenheiten geschaffen und Spielgeräte aufgestellt. Es soll ein Platz der Begegnung im Neubaugebiet werden, machte Roland Baumgartner deutlich, dass der Platz zwischen Buche, Kiefer und Eiche mit Leben erfüllt werden soll.

Einzig der Eierlauf, für den Sonja Eckert einen Parcours für Kinder und einen für Erwachsene aufgebaut hatte, musste ausfallen. Schade, aber am Ende halb so wild. Durch den Zuspruch zu dem Fest angefeuert, erklärte Jürgen Wittneben, dass der Verein es im kommenden Jahr wieder versuchen wird.