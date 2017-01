Murg Wechsel bei Murger Gesangsvereinen

Männerchor und New Gospel Singers wählen bei Hauptversammlung neuen Teilvorstand. Kooperation mit dem Männerchor Hänner im Gespräch

Murg (elle) Die 120. Hauptversammlung der beiden Murger Gesangsvereine „Männerchor“ und „New Gospel Singers“ hatte in diesem Jahr die Teilneuwahlen zum Höhepunkt. Zum ersten Chorsprecher des Gospelchores wurde Dieter Hiob gewählt; er übernahm das Amt von Lisa Adler. Zu seiner Stellvertreterin wurde Bettina Peter gewählt; sie folgte Petra Weber. Neuer Pressewart ist Petra Schlageter; sie folgte Michael Mörsdorf und Sonja Güntert-Böhler als Schriftführerin und Dieter Klingler als Beirat des Männerchores blieben im Amt. Die Veranstaltung fand in diesem Jahr im St. Vinzentiushaus in Murg statt. Der Vorsitzende Reinhard Döbele begann mit der Rückschau des Männerchores. Vor allem die Ehrung des aktiven Sängers Bruno Baumgartner für 25 Jahre aktives Singen und Reinhard Döbele selbst für ganze 60 Jahre aktives Singen war ein Höhepunkt. Das Sonntagskonzert sowie den 2. Murger Weinhock besuchten leider nur sehr wenige Interessierte, weshalb letzterer nicht mehr wiederholt werden soll. Gelungene Auftritte waren die offene Probe zusammen mit dem Harmonika-Orchester Murg und das Weihnachtssingen im Betreuten Wohnen an Heiligabend.

Anschließend trug Petra Weber den Jahresbericht des Gospelchores vor. Das Mitsommernachtfest und das Jahreskonzert waren beide ein voller Erfolg. Das Wort ging über an den Leiter des Männerchores, Christian Kütemeier. „Ich möchte meinen Männern danken“, begann dieser. Gerade weil das Stammpublikum fehle und aktive Mitglieder im Gesang rar seien, gebe es doch Lichtblicke zu verzeichnen, da neue Sänger gewonnen werden konnten. „Jeder Einzelne ist darum umso wichtiger“, betonte Kütemeier. Er übergab das Wort an seine Frau Anne Kütemeier. „Meine Idealvorstellung von einem Chor ist, dass viele einzelne Stimmen eine gemeinsame Schwingung ergeben“, leitete sie ein. Auch bedankte sie sich für zehn Jahre musikalische Leitung und gab einen Kurzausblick auf 2017, wo der erste Chorausflug in ihr Heimatgebiet der Pfalz anstehen soll.

Anschließend wurde die Probenstatistik vorgetragen. Bei den insgesamt 42 Proben des Männerchores haben Hugo Ebner nur einmal, Walter Baumgärtner, Norbert Kammerer, Dietmar Munk und Helmut Knefel zweimal und Bruno Baumgartner dreimal gefehlt. Zum Schluss gab Reinhard Döbele noch einen Ausblick auf das kommende Jahr. „Wir denken über eine eventuelle Fusion oder zumindest eine musikalische Kooperation mit dem Männerchor Hänner nach, um einen stärkeren Chor zu schaffen“, so Döbele abschließend.

Murger Gesangsvereine

Der Murger Männerchor wurde im Jahre 1861 gegründet und besteht derzeit aus 16 aktiven Sängern. Seit zehn Jahren hat Christian Kütemeier die musikalische Leitung. Zum Verein gehören auch die „New Gospel Singers“ mit derzeit 49 aktiven Sängern, die ebenfalls seit zehn Jahren unter der Leitung von Anne Kütemeier stehen.