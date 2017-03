murg VfB Murg steht sportlich gut da

Ehungen stehen im Fokus der Hauptversammlung des VfB. Doch es gibt auch Unerfreuliches: Vorsitzender berichtet von Schäden, die Radalierer angerichtet hätten.

Murg (sus) Ehrungen standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung des VfB Murg. Ganze 20 Jahre dabei sind Manfred Steinmeier und Frank Hammel, die in Abwesenheit geehrt wurden. Ebenfalls für 20 Jahre geehrt wurde Alexander Hammel, der für seine langjährige Mitgliedschaft eine Urkunde und ein kleines Geschenk bekam. Er habe viel für den Verein geleistet, motiviere die anderen Spieler, bestätigte der Vorsitzende Torsten Karle. Nicht nur Erfreuliches konnte der Vorsitzende dann in seinem Jahresbericht vortragen. Randalierer hätten großen Schaden auf dem Platz in der Königsbergerstraße angerichtet, einen Container demoliert, Werbe-Banden und Banden-Gitter beschädigt. Er habe bereits Strafanzeige bei der Polizei gestellt, fuhr der Vorsitzende Torsten Karle fort und hoffe auf baldige Aufklärung. Sportlich gesehen stehe der Verein gut da.

Die Mitgliederzahl sei konstant auf 47 geblieben, das Training sei selten ausgefallen. Dazu könne man auf einige Erfolge zurückblicken. Schade sei, so der Vorsitzende, dass die Gauspieltage 2016 nicht stattgefunden hätten. Faustball sei eben eine Randsportart und es gebe immer weniger Mannschaften. Dazu sei die Organisation sehr aufwendig und der finanzielle Gewinn gering. In den fünf Turnieren, die im letzten Jahr stattgefunden hätten seien sie bei keinem schlechter als auf Platz Drei gewesen, berichtete er weiter. Beim ersten Turnier in Frick hätten sie bei 32 Mannschaften den dritten Platz belegt. In Endingen hätten sie sich im Halbfinale durchgesetzt und seien Turniersieger in der Kategorie B geworden, fuhr Karle fort. Ein Höhepunkt sei das Nachtturnier in Oberndorf am Neckar gewesen wo sie das erste Mal gewesen seien.

Man habe in völliger Dunkelheit mit Schwarzlicht gespielt, lediglich die Bälle, die Linien und die Leine seien entsprechend eingefärbt gewesen. Von den zehn teilnehmenden Mannschaften seien sie auf Platz zwei gekommen. Die neuen Trikots und Trainingsanzüge seien angekommen, berichtete dann Schriftführer Stefan Kammerer und würden beim Turnierspiel in Frick eingeweiht. Sonja Sarmann wiederum, die als Vertreterin der Gemeinde zur Hauptversammlung gekommen war, brachte Grüße von der Gemeinde mit. Sie freue sich, dass diese Sportart, die sie aus ihrer Kindheit kenne, wiederbelebt worden sei und zu einem vielfältigen Vereinsleben in Murg beitrage.

VfB Murg

Der Verein für Ballspiele Murg wurde 1994 gegründet. Sportlicher Schwerpunkt ist im Moment der Faustball. Am Hochrhein ist Faustball eine Randsportart. Er wird neben Murg auch in Wehr und Weil gespielt. Vorsitzender ist Torsten Karle.