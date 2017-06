Murg Unfallflucht beim Slowup: Radfahrer beschädigt Säule und verduftet

Einen Unfall verursacht und anschließend die Flucht ergriffen hat ein Fahrradfahrer beim Slowup am Sonntag. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach einer Unfallflucht am Sonntagnachmittag in der Hauptstraße bei der Avia-Tankstelle sucht die Polizei einen Fahrradfahrer. Gegen 15.45 Uhr befuhr ein jüngerer Radfahrer im Rahmen des Slowup Hochrhein die Hauptstraße. Aufgrund eines Fahrfehlers fuhr er dabei gegen einen Einfahrtspfeiler der Tankstelle, der dadurch beschädigt wurde, so die Polizei in ihrem Bericht. In der Folge überschlug sich der Radfahrer und stürzte zu Boden. Anschließend verließ er die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 200 Euro zu kümmern.

Bei dem Radfahrer handelte es sich um einen schlanken Jugendlichen auf einem Mountainbike, der keinen Fahrradhelm trug. Da unmittelbar vor und nach dem Verkehrsunfall mehrere Personen die Unfallstelle passierten, hofft die Polizei auf sachdienliche Hinweise. Mitteilungen nimmt der Polizeiposten Laufenburg entgegen (07763/92880).