Sachbeschädigung Samstagnacht in Murg.

In der Nacht zum Samstag wurde in Murg ein in der Schwarzwaldstraße geparkter Mitsubishi Space Star beschädigt. Ein unbekannter Täter hatte graue Grundierung auf die Beifahrerseite und die Motorhaube gesprüht. Hierdurch dürfte ein Schaden von zirka 2500 Euro entstanden sein.