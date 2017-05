Murg Umstrukturierung stehen bei der Forstbetriebsgemeinschaft Vorderer Hotzenwald an

Umstrukturierung stehen bei der Forstbetriebsgemeinschaft Vorderer Hotzenwald an

Die Gründung einer Waldgenossenschaft für die Holzvermarktung steht bei der Hauptversammlung der Forstbetriebsgemeinschaft Vorderer Hotzenwald im Mittelpunkt. Der Sitz der Verkaufsstelle soll in Stühlingen bleiben.

„Wenn auch dunkle Wolken am Himmel der Forstwirtschaft aufziehen, wollen wir das Genick nicht einziehen, sondern uns den Veränderungen stellen.“ Mit diesen Worten eröffnete der Vorsitzende der Forstbetriebsgemeinschaft Vorderer Hotzenwald (FBG), Bürgermeister Adrian Schmidle, die Mitgliederversammlung der FBG im Schmiedle-Dick-Saal in Hänner. Neben den zahlreichen privaten Waldbesitzern, begrüßte Schmidle die Vertreter der Kommunen aus Häusern und Rickenbach, die Bürgermeister Thomas Kaiser und Dietmar Zäpernick, sowie die Revierförster, um deren zukünftiges Wirken es bei dem Kartellrechtsverfahrens in der Hauptsache geht.

Ebenso freute sich Schmidle, dass der Leiter des Kreisforstamts, Helge von Gilsa, und der Leiter der Holzverkaufsstelle aus Stühlingen, Norbert Schwarz, bereit waren, mit Beträgen zum weiteren Vorgehen nach dem Prozess, den das Land Baden-Württemberg vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf mit „Pauken und Trompeten“ verloren hat, den Delegierten der Forstbetriebsgemeinschaft zur Verfügung zu stehen.

Die Berichte von Geschäftsführer Reiner Hegar sowie Steuerberaters Johannes Probst zeigten deutlich, dass die FBG auch im vergangenen Jahr erfolgreich zum Nutzen der Waldbesitzer gearbeitet hat. So hat sich der Mitgliederbestand von 1612 im Jahr 2015 auf 1715 m Jahr 2016 weiter erhöht. Ebenso ist der Umsatz zusammen mit den FBGs Menzenschwand, Dachsberg, Häusern und Weilheim auf beinahe drei Millionen Euro oder 46 700 Festmeter angewachsen. Der Haushaltsplan für 2017 sieht einen Holzeinschlag von 33 000 Festmetern vor, für die 1,60 Euro pro Festmeter an Kosten kalkuliert wurden.

Nach diesem positiven Bericht stimmten die anwesenden Mitglieder der Entlastung des Vorstands und der Wiederwahl des Vorsitzenden Adrian Schmidle sowie von Geschäftsführer Reiner Hegar einstimmig zu.

Die anschließenden Referate von Helge von Gilsa und Norbert Schwarz zielten eindeutig auf die Gründung einer Waldgenossenschaft ab, wie sie bereits die beiden Waldgenossenschaften im Landkreis Emmendingen mit dem sogenannten „Emmendinger Weg“ vorgemacht haben. Dabei wird eine schlagkräftige Waldgenossenschaft am Sitz der Holzverkaufsstelle in Stühlingen favorisiert.

Nur mit einem Umsatz von mehr als 150 000 Festmetern könne man auf dem Holzmarkt mithalten, erklärte Norbert Schwarz in seinen anschließenden Ausführungen. Nach der Machbarkeitsstudie, die die dafür eingesetzte Arbeitsgruppe unter der Leitung von Adrian Schmidle erstellt hat, sind zur Gründung einer Genossenschaft fünf Schritte notwendig: 1. Idee, Grobplanung, Suche von Kooperationspartnern und Gründungsmitgliedern, 2. Kontakte und Vorgespräche mit dem BWGV (Baden-Württembergischem Genossenschaftsverband), 3. Zusammenarbeit von Gründern mit dem BWGV, 4. Erstellung eines Gründungsgutachtens und 5. Anmeldung zur Eintragung in das Genossenschaftsregister.

Die Mitglieder ermächtigen den Vorstand der FBG einstimmig dazu, diesen Weg einzuschlagen. Denn unabhängig vom weiteren Ausgang des Kartellverfahrens ist die FBG Vorderer Hotzenwald damit gut und flexibel aufgestellt. Davon sind sowohl Adrian Schmidle und Helge von Gilsa überzeugt.

Forstgemeinschaft

Zur Forstbetriebsgemeinschaft Vorderer Hotzenwald haben sich 1715 private und kommunale Waldbesitzer zusammengeschlossen, die über 4300 Hektar Wald verfügen. Vorstandsvorsitzender ist der Murger Bürgermeister Adrian Schmidle, Geschäftsführer ist Reiner Hegar.

Infos im Internet: www.fbg-vorderer-hotzenwald.de