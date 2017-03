Murg Triplekonzert in Murg: Ein Abend, drei Orchester

Die 14 Vereine im Arbeitsbezirk VII des Blasmusikverbands Hochrhein planen für den 13. Mai in Murg ein Triplekonzert. Josef Klein (Musikverein Oberhof), Martin Schmidt (Trachtenkapelle Herrischried) und Klaus Siebold (Stadt- und Feuerwehrmusik Laufenburg) dirigieren drei Orchester mit unterschiedlichem musikalischem Profil.

Murg – Musikanten aus 14 Vereinen im Arbeitsbezirk VII des Blasmusikverbands Hochrhein geben am Samstag, 13. Mai, 20 Uhr in der Murgtalhalle in Murg ein Triplekonzert. Neben dem gastgebenden, um Musiker anderer Vereine verstärkten Musikverein Oberhof spielen auch zwei auf volkstümliche Blasmusik beziehungsweise auf Big-Band-Sound ausgerichtete Projekt-Orchester. Josef Klein wird den Musikverein Oberhof dirigieren, Martin Schmidt von der Trachtenkapelle Herrischried das volkstümliche Blasorchester und Klaus Siebold von der Stadtmusik Laufenburg die Big Band.

Die Musik des Abends soll so abgestimmt werden, dass Langeweile ein Fremdwort bleibt, teilen die beteiligten Vereine mit. „Ungarisches Gulasch – scharf gewürzt“ heißt der erste Teil des Konzerts, in dem die für Ungarn typischen Moll-Klänge dominieren. Dabei werden der „Czardas“ und zwei „Ungarische Tänze“ von Johannes Brahms nicht fehlen. In den Reihen des Musikvereins Oberhof spielen auch Musikanten anderer Bezirksvereine, so dass auch diese Formation ein erweitertes Orchester präsentieren wird.

Eine musikalische Liebesgeschichte mit den Titel „Oh Mann“ von Kurt Gäble bildet einen der Schwerpunkte des volkstümlichen Orchesters, das auch den „Florentiner Marsch“ in einer ungewohnten Version der berühmten Mnosil Brass darbieten wird. 50 Aktive wird dieser Klangkörper auf die Bühne bringen, der weitere eingängige Melodien aus der volkstümlichen Musik darbieten wird. Hier dominiert das „Dur“-Tongeschlecht, so dass musikalische Abwechslung garantiert ist.

Die Big Band-Formation mit seiner eigenen Harmonik und Melodik rundet mit dem dritten Programmteil das Triple-Konzert ab. Aus über zwei Dutzend Musikern setzt sich die Big Band zusammen. Neben den typischen Bläsersätzen plus Schlagwerk wird die Big Band durch Kontrabass, Gitarre und Klavier ergänzt.

Bezirksvorsitzender Peter Matt (Niedergebisbach) und Bezirksdirigent Peter Fräßle (Laufenburg) freuen sich über den Eifer, den die Bezirksvereine an den Tag legen und versprechen ein musikalisches Feuerwerk par excellence. Stefan Wagner (Rickenbach) bereitet sich derweil darauf vor, die Stücke zu analysieren, um sie in der Anmoderation perfekt vorstellen zu können. Nicole Maier, Vorsitzende des Musikvereins Oberhof, und ihr Vorstands- und Musikanten-Team tragen die Verantwortung für eine perfekte Ausrichtung der Veranstaltung.