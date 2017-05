Murg Triple-Konzert: Letzter Feinschliff für großen Auftritt

Der Musikverein Oberhof richtet ein Triple-Konzert am Samstag, 13. Mai, in der Murgtalhalle aus. Drei Projektorchestergestalten ein abwechlungsreiches Programm.

Murg – Mit dem Bezirkskonzert 2017 verlässt der Arbeitsbezirk VII im Blasmusikverband Hochrhein ausgetretene Pfade. Unterstützt von anderen Vereinen des Bezirks hat der Musikverein Oberhof als Ausrichter am Samstag, 13. Mai, um 20 Uhr in der Murgtalhalle Murg ein Triple-Konzert organisiert. Dort werden drei aus Musikern der Bezirksvereine bestehende Projektorchester drei musikalisch unterschiedliche Programmteile vortragen. Bezirksvorsitzender Peter Matt (Hogschür) und Bezirksdirigent Peter Fräßle (Laufenburg) sind als Veranstalter begeistert von der Vielfältigkeit des Programms. Fräßle: „Wir gehen mit dieser Veranstaltung neue Wege und hoffen auf große Resonanz.“ Matt: „Über 100 Musikerinnen und Musiker aus 15 Vereinen setzen alles daran, den Gästen einen blasmusikalischen Genuss zu bieten. Wir freuen uns auf Samstag!“

Der Eintritt zu dem Konzert ist frei. Um eine Spende für die Jugendarbeit des Musikvereins Oberhof wird beim Austritt gebeten. Dessen Vorsitzende Nicole Maier: „Wir bauen gerade eine neue Jugendkapelle auf, das verschlingt Tausende von Euro.“ In einer großen Basstuba können die Besucher beim Verlassen des Konzerts ihre Spende einwerfen.

15 Bezirksvereine haben durch das Entsenden jeweils einiger ihrer Musikanten dazu beigetragen, dass drei starke Formationen aufspielen können. Der Musikverein Oberhof (Leitung Josef Klein) hat seinen Schwerpunkt auf ungarische Musik gelegt und zeigt folglich vorwiegend musikalische Variationen in Moll. Das volkstümliche Orchester (Leitung Martin Schmidt) hat eingängige Melodien in Dur aufgelegt. Die Big Band (Leitung Klaus Siebold) rundet mit dem typischen Swing-Rhythmus und Basic-Titeln des Big-Band-Sounds das Konzert ab.

Der erste Programmteil steht unter dem Motto „Ungarisches Gulasch – scharf gewürzt“. Musikalisch sind zahlreiche stilistische Eigenheiten angedacht, denn zwischen dem Einzugsmarsch aus dem „Zigeunerbaron“ von Johann Strauß und den Ungarischen Tänzen Nr. 5 und 6 von Johannes Brahms liegen Interpretations- Welten. Eine „Kleine ungarische Rhapsodie“ von A. Bösendorfer entführt die Zuhörer in den Frieden der ungarischen Puszta. Marika Bürgin wird hingegen den berühmten „Czardas“ von Vittorio Monti solistisch auf der Klarinette interpretieren. Eine runde Interpretation strebt das volkstümliche Bezirksorchester unter Leitung von Martin Schmidt (Trachtenkapelle Herrischried) an. Der durch und durch gut besetzte Klangkörper wird eine musikalische Liebesgeschichte von Kurt Gäble mit dem Titel „Oh Mann“ anbieten, der die Männerwelt in vielen Facetten darbieten wird. Ob man sie danach verstehen kann? Der Florentiner Marsch wird in einem ungewohnten Arrangement zu hören sein. Eine Starparade, die Bodensee-Polka und der Mährische Tanz Nr. 4 runden den volkstümlichen Teil ab.

Klaus Siebold, der Leiter der Stadt- und Feuerwehrmusik Laufenburg sowie des Musikvereins Niederhof, hat mit verschiedenen Big Band-Formationen bereits vielfältige Erfahrungen gesammelt. Die typische Besetzung mit Saxophonen, Trompeten, Posaunen und Schlagwerk wird durch die Gesangssolisten Julia Lauber (Altenschwand) und Max Schuchter (Laufenburg) angereichert. Im dritten Block des Triple-Konzertes kommen Titel wie Hay Burner von Count Basie und „Crazy little thing called love“ von „Queen“ zu Gehör. Besonders gespannt darf man auf die Swing Nummer „Fat Cat“ sein, die einen offenen Solobereich aufweist, der einzelnen Musikern Gelegenheit zur Interpretation eröffnet.