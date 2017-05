Murg Trainerwechsel beim SV Hänner

Christian Küpfer wird zum Saisonende als Trainer der Herrenmannschaft des SV Hänner aufhören. Der Nachfolger Daniel Schupp aus Dogern freut sich auf die neue Herausforderung.

Hänner – Nach fünf Jahren mit einer kurzen Unterbrechung wird Christian Küpfer zum Saisonende als Trainer der Herrenmannschaft des SV Hänner aufhören. Dies teilt der Verein mit. "In einer schwierigen Zeit für den Verein übernahm er eine Mannschaft, die zunächst neu aufgebaut werden musste. Durch seine kontinuierliche Arbeit gelang es uns in den letzten Jahren, einen jungen und vielversprechenden Kader zusammenzustellen. Auch abseits des Fußballplatzes war Christian Küpfer immer mit vollem Einsatz für den Verein da wo er gebraucht wurde. Dafür ist ihm unser Dank und allerhöchster Respekt sicher", heißt es in der Mitteilung.

Als Nachfolger konnte Daniel Schupp aus Dogern gewonnen werden. Nach drei Jahren als Trainer der 1. und 2. Mannschaft des SV Dogern sucht Daniel Schupp eine neue Herausforderung. "Mit unserer jungen Mannschaft wollen wir in den nächsten Jahren voll angreifen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und eine hoffentlich erfolgreiche Zukunft", so der Verein.

Auch bei der Damenmannschaft gibt es zur kommenden Saison einen Trainerwechsel. Norbert Dietsche, der vor zwei Jahren maßgeblich am Aufbau dieser Mannschaft beteiligt war, bleibt dem Verein auch weiterhin in anderer Position erhalten. Mit Dietsche als Trainer konnten die Damen im ersten Jahr direkt den Aufstieg in die Bezirksliga feiern.

Nach einer starken Rückrunde stehen die Mannschaft in der Abschlusstabelle dieser Saison auf dem 5. Platz. Mit Axel Goering wird ein Urgestein des SV Hänner in der kommenden Saison als Trainer an der Seitenlinie stehen. Goering war in den vergangenen Jahren als Trainer der B-Juniorinnen und davor als Jugendleiter für den Nachwuchs zuständig.