Oberhof The Fugitives: Gänsehaut trotz leerer Zuschauerränge

Die kanadische Folkband hätte bei ihrem Konzert im Café "Verkehrt" in Murg-Oberhof mehr Zuhörer verdient gehabt.

Modernen Indie-Folk aus Kanada gab es am Dienstagabend im Café "Verkehrt" in Oberhof. Die vierköpfige Band The Fugitives brachten als Weltpremiere ihr neues Album "The Promise of Strangers" mit und sorgten trotz überschaubarem Publikum für viel Atmosphäre und Gänsehautmomente.

Nur gut 20 Gäste hatten sich im Café eingefunden, doch machten die Musikfans ihre geringe Zahl mit umso größerer Begeisterung wett. Schon beim dritten Song "Start a War" hielt es viele nicht mehr auf den Stühlen. Es wurde getanzt, gesungen und geklatscht, dass es selbst die gestandenen Musiker auf der Bühne überraschte.

Der melodische Folkgesang sorgt dabei für Gänsehaut, wie etwa beim von Ali Romanow an der Violine zusammen mit Steve Charles am Banjo gespielte Song über ihre verstorbene Großmutter. Für Rockkonzertatmosphäre sorgte hingegen vor allem Adrian Glynn, der auch mal schwungvoll sein Tambourin auf den Boden pfefferte und damit nicht nur seine Bandkollegen zum Schmunzeln brachte.

Immer wieder suchte die Band den Kontakt mit ihrem Publikum: Mit kleinen Anekdoten und gemeinsam übersetzten Liedzeilen entstand so schnell eine besondere Atmosphäre. Dazu passen die teilweise sehr persönlichen Lieder ihres achtes Albums "The Promise of Strangers": Die elf Stücke sind ein Brief an Menschen, die das Leben der Künstler berührt haben, ob der kürzlich verstorbene Leonard Cohen, ein Mann der vier Jahre in Einzelhaft und ohne Licht in einem kanadischen Gefängnis saß oder nur ein Mensch, den sie zufällig im Bus gesehen haben. Die Zugabe wurde schließlich akustisch mitten im Zuschauerraum gegeben – so endete nach über zwei Stunden ein besonderer Abend für alle Beteiligten.

Das aus Vancouver stammende Indie-Folk Kollektiv The Fugitives ist in wechselnder Besetzung bereits seit mehreren Jahren auf Veranstaltungen wie dem Internationalen Literaturfestival in Wien oder dem legendären Glastonbury Music Festival zu Gast. Ihr Album "Bigger than Luck" hielt sich zehn Wochen in den Top 10 der kanadischen Folk-Charts. Die Frontmänner Brendan McLeod und Adrian Glynn sind auch als Schriftsteller und Schauspieler aktiv. Steve Charles am Banjo ist ein bekannter Musical-Künstler und Ali Romanow an der Violine ist auch solo als Singer/Songwriterin erfolgreich. Das neue Album "The Promise of Strangers" erscheint im Herbst.