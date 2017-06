Murg Street-Soccer-Cup am 1. Juli in Murg soll Jugendliche für Sport begeistern

Street-Soccer-Cup am 1. Juli in Murg soll Jugendliche für Sport begeistern

Die „Nachspielzeit Human Performance“ veranstaltet am 1. Juli ein Street-Soccer-Cup. Das Turnier auf der Murger Mitte soll ein Fußballfest für die ganze Familie darstellen. Wer sich für Fußball begeistert, kann sich noch bis 26. Juni anmelden.

Murg – „Wir möchten den Straßenfußball für jedermann zugänglich machen und somit an die Ursprünge des Fußballs erinnern“, beschreibt Tobias Powalla, Gründer der „Nachspielzeit Human Performance“, das Ziel der Erstausgabe des Street-Soccer-Cups am 1. Juli auf der Murger Mitte.

Für ihn steht der Mensch im Mittelpunkt seiner Arbeit und die Umsetzung persönlicher Ziele und Träume von Jugendlichen im Fokus. Der „Nachspielzeit Street-Soccer-Cup“ soll Jugendliche dazu motivieren, sich für Spielsportarten oder den allgemeinen Sport zu begeistern. Außerdem soll das Event ein Fußballfest für die ganze Familie darstellen, denn neben dem Turnier ist eine Festwirtschaft sowie ein BBQ-Truck und ein Bierwagen zur Stelle. Realisiert wird dieses Projekt mit der Unterstützung der Gemeinde Murg.

Der Street-Soccer ist dabei eine eigene Sportart, die im Zentrum der Veranstaltung steht. Gespielt wird im drei gegen drei Modus auf einem speziellen Street-Soccer-Feld. Vorteil davon ist, dass ein schneller Spielfluss mit wenigen Unterbrechungen zustande kommt, da es zum Beispiel auch keine Einwürfe gibt. Ein Spiel hat den zeitlichen Umfang von sieben Minuten und es darf unbegrenzt oft gewechselt werden.

Der Street-Soccer kommt prinzipiell ohne Schiedsrichter aus, was zu einer hohen Selbstregulierung der Mannschaften führt. Zur Sicherheit und Unterstützung ist jedoch ein Unparteiischer anwesend. An oberster Stelle steht hierbei der Fairplay-Gedanke und die Interaktion der Spieler. Es wird drei Gruppierungen geben, in denen die Teilnehmer spielen können. Dies wäre einmal eine Junior-Mannschaft mit männlichen Teilnehmern ab dem Jahrgang 2002 bis 2006, einen männlichen Jahrgang ab 2002 und einen weiblichen Jahrgang ab 2002. Die Teams werden dann aus vier bis sieben Spielern zusammengesetzt sein.

„Wir werden an diesem Tag großen Wert auf die Kommunikation zwischen Geschlechtern, Religionen und Altersunterschieden legen und diese fördern“, erläutert Powalla, der bereits als Athletiktrainer im Schweizerischen Fußballverband und als Kraft- und Konditionierungstrainer an der Deutschen Sportschule in Köln gearbeitet hat und somit die dazu nötige Erfahrung mitbringt. Das Fest soll zudem regionalen Sport- und Freizeitanbietern die Möglichkeit gewähren, sich dem anwesenden Publikum zu präsentieren. Auch soll der Sport in der Natur dem immer mehr aufkommenden Fitnesshype im Studio entgegenwirken.

Die Teilnehmer können auf diese Weise ihren sportlichen Horizont erweitern oder gar eröffnen. Wer nun Interesse daran hat, am Samstag, 1. Juli, beim „Nachspielzeit Street-Soccer-Cup“ dabei zu sein, kann sich noch bis 26. Juni anmelden. Eine Vereinszugehörigkeit wird nicht vorausgesetzt.

Zur Person

Tobias Powalla ist Gründer der „Nachspielzeit Human Performance“, die den Street-Soccer-Cup am 1. Juli auf der Murger Mitte veranstaltet. Anmeldungen können auf www.nachspielzeit-streetsoccercup.de getätigt werden. Anmeldeschluss ist der 26. Juni.