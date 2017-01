Murg Sportverein Hänner startet mit neuem Vorstand ins nächste Vereinsjahr

Aron Goering wird zum neuen Stellvertreter gewählt. Erringung der Meisterschaft durch Damenmannschaft als einer der Höhepunkte 2016. Fusion mit anderen Vereinen vorerst kein Thema

Murg-Hänner (lid) Mit einem neu zusammengesetzten Vorstand geht der Sportverein Hänner in die kommenden Vereinsjahre. Bei der Hauptversammlung am Freitagabend im Vereinsheim trat Aron Goering die Nachfolge von Stefan Schuster als stellvertretender Vorsitzender an, Marco Rapp übernahm von Jonathan Striegel das Amt des ersten Rechners, und neu sind als Beisitzerinnen und Vertreterinnen der Damenmannschaft Leonie Goering und Julia Knoblauch. Eine Wiederwahl gab es für den zweiten Jugendleiter Norbert Dietsche, und eine Bestätigung erfuhren die beiden Kassenprüfer Michael Kühnrich und Rolf Goering.

In seinem Rückblick ließ der Vorsitzende Dominik Moosmann eine Vielzahl von Aktivitäten noch einmal Revue passieren. Im sportlichen Bereich bezeichnete er die Erringung der Meisterschaft durch die Damenmannschaft als den Höhepunkt schlechthin. Etwas mehr Konstanz und Einsatzbereitschaft wünschte er sich dagegen vom Herrenteam, das derzeit Platz sechs in der Kreisliga C belegt.

Eine Absage erteilte er möglichen Überlegungen zu einer Fusion mit benachbarten Vereinen. Den Trainer der Aktivmannschaft Christian Küpfer bedachte er für dessen unermüdliches Engagement mit einem Geschenkkorb.

Einen großen Wert misst der Verein der Jugendarbeit bei. „In Kooperation mit den benachbarten Vereinen Rotzel, Binzgen, Luttingen und Niederhof sind alle Altersgruppen von den Bambinis bis zu den A-Junioren vertreten, und hinzu kommen die C- und B-Juniorinnen. Insgesamt betreuen 33 Trainer und 14 Funktionäre über 200 Kinder und Jugendliche“, berichtete Jugendleiter Sven Dathe. Am erfolgreichsten schnitt eine der beiden C-Junioren-Teams mit der Erringung des Meistertitels ab. Nicht unerwähnt ließ Dathe das Projekt „English-Soccer-Camp“, das 10 000 Euro in die Jugendkasse brachte.

Ein einstimmiges Votum gab es für die Neufassung der Vereinssatzung. „Die bisherige Version ist über 20 Jahre alt und entspricht nicht mehr in allen Teilen dem gültigen Vereinsrecht“, begründete der Vorsitzende Dominik Moosmann die Veränderungen.