Murg Sonnenenergie von Murgs Dächern: Solarinfotag in der Murgtalschule

Sonnenenergie von Murgs Dächern: Solarinfotag in der Murgtalschule

Der Solarinformationstag findet am Samstag, 24. Juni, in der Murgtalschule statt. Die Veranstaltung dient als Startschuss für eine breit angelegte Solarkampagne.

Bürgermeister Adrian Schmidle sieht noch reichlich Potenzial in Murg, die Sonne als Energiequelle zu nutzen: "Viele Einfamilienhäuser bieten viel Platz für private Solaranlagen." Doch auf welchem Dach macht welche Anlage Sinn? Schließlich soll sie umweltfreundlich, aber auch wirtschaftlich sein. Wer dies für sein Haus herausfinden möchte, kann sich am Samstag, 24. Juni, beim Solarinfotag in der Murgtalschule informieren. Die Veranstaltung bietet Fachvorträge, individuelle Beratung und ein solarinspiriertes Kinderprogramm.

Der Infotag diene als Startschuss für eine breite Solarkampagne, organisiert und durchgeführt von der Energieagentur Regio Freiburg. Das schreibt Trix Saurenhaus in einer Pressemitteilung der Agentur. Die Gemeinde wolle damit gezielt Besitzer von Ein- und Mehrfamilienhäusern ansprechen, sie informieren und so auf dem Weg zur eigenen Solaranlage unterstützen. Geplant sind in den nächsten Wochen zwei Workshops, die mit dem wirtschaftlichen Betrieb von Photovoltaik-Anlagen vertraut machen sollen. Außerdem lädt die Gemeinde zu einer Exkursion ein, bei der eine PV-Anlage besichtigt werden kann.

Wie muss ein für eine Solaranlage geeignetes Dach beschaffen sein? Zur Beantwortung dieser Frage hat die Gemeinde im Internet ein Solarkataster verlinkt. Wie dieses genau funktioniert, demonstriert Florian Schmid von der Energieagentur Regio Freiburg beim Solarinfotag. Er gibt auch individuelle Tipps. Insgesamt stehen zwei Energieberater von 11 bis 16 Uhr für Kurzberatungen zur Verfügung.

Dass Kommunen Solarkampagnen initiieren und aktiven Klimaschutz betreiben, war nicht immer so. Craig Morris, Deutschamerikaner und Buchautor, nimmt in seinem einführenden Vortrag die Zuhörer mit auf eine Reise zu den Anfängen der Energiewende als Bürgerbewegung und ihrer Entwicklung hin zur aktuellen Bundespolitik. Stefan Drayer hingegen, Gründer des Solarenergiezentrums Hochrhein, beschäftigt sich in seinem Vortrag mit den praktischen Möglichkeiten der Photovoltaik. Der "Solarpionier aus Südbaden", wie ihn der Murger Klimaschutzmanager Maximilian Rüttinger nennt, spricht über Mieterstrommodelle, Möglichkeiten der Notstromversorgung durch PV, eigengenutzten Solarstrom und seine Speicherung.

Die Vorträge finden parallel zur Ausstellung verschiedener Solarakteure, Beratungsgesprächen, Spiel und Spaß statt.

Zum Programm

Weitere Infos und Anmeldung im Internet: www.murg.de

Der Solarinfotag "Erste Sonnenstrahlen in Murg am Hochrhein" findet am Samstag, 24. Juni, von 10 bis 16 Uhr in der Murgtalschule statt. Ab 10 Uhr gibt es dort Mitmachangebote und kulinarische Highlights. Von 11 bis 16 Uhr werden individuelle Energieberatungen angeboten. Um 12 Uhr spricht ein Vertreter der Gemeinde. Der Vortrag von Craig Morris findet zwischen 12.10 und 12.40 Uhr statt. Stefan Drayers Vortrag von 13.15 bis 13.45 Uhr befasst sich mit dem Thema "Energiewende – Möglichkeiten und Grenzen von Photovoltaik". Die Moderation übernimmt Maximilian Rüttinger.