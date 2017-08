Murg Sommerserie Wasser: Jahrhunderte lang verkehrte die Murger Fähre auf dem Rhein

Unser Wasser: Die Murger Fähre war Jahrhunderte lang eine wichtige Verbindung zwischen den Rheinufern in Deutschland und der Schweiz. Noch heute ist die damalige Bedeutung sichtbar – an den Straßennamen und bei den Murger Narren.

Murg – Auf dem Hochrhein ist es ruhig geworden. Das war nicht immer so. Viele Jahrhunderte lang war der Strom ein wichtiger Verkehrsweg. Schiffe und Flöße waren unterwegs, und in Murg kreuzte seit dem Mittelalter zusätzlich eine Fähre den Rhein. Mit der Verbesserung der Straßen und dem Bau der Eisenbahnen ab Mitte des 19. Jahrhunderts nahm die Bedeutung der Schifffahrt und Flösserei jedoch immer mehr ab. Die Murger Fähre hielt sich dennoch erstaunlich lange. Das Aus kam erst zu Beginn des Ersten Weltkrieges im Jahr 1914.

Von jeher gab es am Hochrhein eine ganze Reihe von Fähren. Waren und Personen wurden in sogenannten Weidlingen oft bequemer transportiert als auf den schlechten Landwegen. Vor allem sparte die Fähre auch Zeit, weil die oft langen An- und Abfahrtswege zu den Brücken wegfielen. Für größere Transporte wurden Weidlinge gekoppelt. Die „Fahr zu Murg“ wird zum ersten Mal im Jahr 1428 genannt. Sie gehörte dem Stift Bad Säckingen und wurde als Lehen vergeben. Der Fährmann, der sogenannte „Fähr“, besaß das Überfahrtsrecht über den Rhein und erhielt als Landbesitz am Murger Rheinufer, die „Au am Rhein“ und den „Fahracker“.

Abstoßstelle der Fähre in Murg war jener Abschnitt am Rhein, wo heute die Fährstraße in den Rheinuferweg mündet. Die sogenannten Ländestellen lagen am gegenüberliegenden Ufer oberhalb und unterhalb Sisseln. Weil die benachbarte Herrschaft in Laufenburg einen Geleitzoll für das Benutzen der Brücke erhob, verlangte auch der Fähr einen Zoll für Waren und Personen. Der Herrschaft sollten keine Nachteile entstehen. In Niederschriften ist festgehalten, was zum Beispiel 1776 alles über den Rhein ging: Leder, Lumpen, Dielen, Holzwaren, Rebstecken Harz, Glas, Papier Wein, Kirschwasser, Bier, Salz Nüsse, Käse, Ochsen, Kühe, Schweine, ja sogar ganze Karren mit Pferden. Personen „so was zu handeln tragt“ zahlten einen Kreuzer, Personen jüdischen Glaubens mussten zwölf Kreuzer bezahlen. Viele Pilger aus dem Fricktal nutzten damals auch die Fähre, um zum damals beliebten Wallfahrtsort Murg zu gelangen.

Mit der Aufhebung des Stiftes Bad Säckingen im Jahr 1806 ging das Rheinüberfahrtsrecht an das badische Domänenamt über, das die Fähre weiter verpachte. Weil das Übersetzen mit den leicht schwankenden Weidlingen oft auch mit Unglücksfällen verbunden war, erließen die Behörden Anordnungen zur Konstruktion, Anzahl der Sitzplätze und äußerste Belastbarkeit.

1868 erwarb die Gemeinde die Fahr am Rhein, um sie 1876 an die Gebrüder Hermann, Josef und Willibald Lüthy zu verkaufen. Nach deren Konkurs ging das Fährrecht wieder an die Gemeinde zurück. Weil der Fährbetrieb mittlerweile unrentabel geworden war, beschloss die Gemeinde, ein Fährschiff für den Personenverkehr zu erwerben. Das „Fahr“ der Fährweidlinge wurde so im Jahr 1900 durch eine Seilfähre bei den Bündtenackern umgewandelt. Der Fährbetrieb entwickelte sich zunächst gut. Weil sich die Schweizer Gemeinden aber nicht an den Instandhaltungsarbeiten beteiligten, kam es bald zu finanziellen Schwierigkeiten.

In den Jahren vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges ging der Fährbetrieb so stark zurück, dass es zu einer Änderung der Fährordnung kam. Nun stand der Fährmann nicht mehr von morgens 4 Uhr bis abends 22 Uhr bereit, um gegen eine geringe Überfahrtstaxe Fährgäste über den Rhein zu setzen. Das endgültige Aus für die Murger Fähre kam mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges, als die Schweizer Seite das Seil kappte. Letzter Fährmann war der Fischereimeister Gottfried Lüthy.

Nicht alleine die Fährstraße in der Gemeinde Murg erinnert an jene Zeit, als der Rhein mit Weidlingen gequert werden konnte. Auch die Murger Fasnachtsclique der Fährigeister hat mit der einstigen „Fahr zu Murg“ zu tun.

Die Serie

Wasser ist Lebensader und Lebensraum – bei uns in der Region begegnet uns Wasser auf vielfältige Art und Weise – seien es die 13 Kraftwerke am Rhein, die Brücken und Fähren, idyllische Seen und natürlich auch als Trinkwasser. Welche Rolle das Wasser bei uns für Mensch, die Wirtschaft, Natur, Umwelt und die Entwicklung der Region spielt, wollen wir in unserer Sommerserie beleuchten.

Die Sage vom Fähregeist