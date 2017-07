Niederhof Sommerhitparade in Niederhof kommt gut an

Sommerhitparade in Niederhof kommt gut an

Der Musikverein Niederhof und die Feuerwehrmusik Murg haben mit ihrer Sommerhitparade voll ins Schwarze getroffen. Rund 300 Besucher genießen den lauen Sommerabend bei ihrer Lieblingsmusik.

Niederhof (siri) Sommerstimmung pur mit großartiger Musik und Fackelbeleuchtung im Nachtdunkel – dafür sorgten am Samstag am idyllisch gelegenen Sportplatz in Niederhof der Musikverein Niederhof und die Feuerwehrmusik Murg mit ihrer Sommerhitparade. Auf der Bühne: der Musikverein Niederhof unter der Leitung von Klaus Siebold zu Beginn, danach die Feuerwehrmusik Murg mit ihrem Dirigenten Robert Rüegsegger. "Unsere Vereine kooperieren schon seit Jahren in unserer Zöglingsausbildung mit großem Erfolg und großer Freude", sagt Nicole Amsler, Vorsitzende des Musikvereins Niederhof, erfreut. Eng zusammengearbeitet werde hier auch mit der Jugendmusikschule Bad Säckingen – eine Ausbildung also, die durch hoch qualifizierte Lehrer erfolge. Und dass das alles super funktioniere, dafür stünden ein großer Nachwuchs und ein junger motivierter Verein, sagt Nicole Amsler und lächelt.

Das Repertoire: entsprechend der Publikumswünsche, denn das Programm war ein Wunschprogramm. "Und zwar ein echtes", sagt Nicole Amsler. Der Musikverein Niederhof und die Feuerwehrmusik Murg spielten nur die Stücke, dir vom Publikum am meisten gewünscht wurden. Entsprechend breit war die Wunschpalette der Gäste. Märsche und Polkas, gefolgt von südamerikanischem Swing oder Rock – die ganze Bandbreite an stimmungsvoller Sommernachtsmusik wurde vom Publikum gewünscht.

Rund 300 Besucher bekamen und verbrachten in Niederhof einen musikalischen Sommerabend. Freundlich bewirtet wurden sie durch den Sportverein Niederhof und an der Cocktailbar, die Strandstimmung verbreitete, standen Mitglieder der Guggebrassband Murg.