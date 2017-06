Murg Solarkampagne Murg informiert über saubere Energieform vor der Murgtalschule

Die Solarenergie zeigt viele Vorteile gegenüber herkömmlicher Stromerzeugung: So ist sie deutlich kostengünstiger. Gut 80 Prozent der Gebäude in Murg sind außerdem für Photovoltaikanlagen geeignet.

Noch vor einer Woche stand in Zusammenhang mit dem Klimaschutz die Mobilität im Fokus, jetzt drehte sich alles um unsere Sonne. Prompt zeigte sich diese auch von ihrer wärmsten Seite, als vergangenen Samstag die Auftaktveranstaltung für die Solarkampagne der Gemeinde Murg vor der Murgtalschule an den Start ging. In Zusammenarbeit mit der Energieagentur Freiburg hatten die Bürger Gelegenheit, sich über Photovoltaik und Solarthermie zu informieren.

Jeweils zirka 20 Personen kamen zu den beiden Vorträgen, und insgesamt nutzten gut 50 Bürger das Infoangebot vor der Murgtalschule. Ein bisschen mehr Interessenten hatten sich Maximilian Rüttinger, Klimaschutzmanager der Gemeinde Murg, und Anne Hillenbach von der Energieberatung Freiburg erhofft, aber beide setzen auf den Multiplikationsfaktor: „Wenn einer von Solarenergie überzeugt ist, wird er das auch seinem Nachbarn erzählen.“

„Information zur Solarenergie lohnt in jedem Falle“, so Hillinger und Rüttinger. Beide betonen, dass sich inzwischen vieles weiterentwickelt habe. Zum Beispiel stehen Solarmodule zur Verfügung, die nicht unbedingt eine Südausrichtung brauchen. Auch preislich hat sich einiges getan. Waren vor zehn Jahren noch 10 000 Euro pro Kilowattstunde zu investieren, sind es heute noch 1000 Euro. „Es lohnt sich wirklich“, so der Klimaschutzmanager. Das belegen auch andere Zahlen: Bei den Stromentstehungskosten werden für Solar zwischen 10 und 12 Cent pro Kilowattstunde veranschlagt, für die herkömmlichen Energieformen 29 Cent.

Neben allgemeinen Infos zur Solarenergie gab es auch Mitmachangebote und natürlich stand auch ein Energieberater bereit, der auf Wunsch einen Blick auf das eigene Dach warf. Und zwar über das Online-Solarkataster des Landes Baden-Württemberg, in dem die Dachlandschaften der Gemeinden erfasst sind, ebenso deren Potential für eine Photovoltaik-Anlage. Gut 80 Prozent der Gebäude in Murg sind dafür geeignet.

In den beiden Vorträgen hatten Energieexperten das Wort: Craig Morris, Buchautor, reiste von den Anfängen der Energiewende als Bürgerbewegung bis hin zur aktuellen Bundespolitik. Stefan Drayer, Gründer des Solarenergiezentrums Hochrhein, zeigte praktische Möglichkeiten der Photovoltaik auf. Die Solarkampagne geht im Juli weiter: Mit zwei Workshops und einer Exkursion.

Termine Solarkampagne

Nächste Termine: 5. Juli, 17 bis 19 Uhr. Workshop I „Sonne auf’s Dach – Effiziente Solarenergie für Murg“; 7, Juli, 18 bis 20 Uhr, Exkursion „Der Sonne ganz nah“; 12. Juli, 17 bis 19 Uhr, Workshop II „Der Sonne hinterher – Solaranlagen erfolgreich betreiben“; Anmeldung per E-Mail (hillenbach@energieagentur-freiburg.de), Telefon 0761/791 77 22; Info auch beim Klimaschutzmanager der Gemeinde Murg Maximilian Ruettinger Telefon 07763/92 18 34, E-Mail (post@gemeinde-murg.de).