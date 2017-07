Murg Sieben Teams leifern sich heiße Straßenfußball-Schlacht auf der Murger Mitte

Sieben Teams zeigen beim ersten Murger Street-Soccer-Cup beeindruckende Leistungen und torreiche Begegnungen. Aus Sicht der Veranstalter war es auf jeden Fall eine gelungene Sache.

Murg (elle) Als voller Erfolg kann aus Sicht der Veranstalter der erste "Nachspielzeit Street-Soccer-Cup" verbucht werden. Neben sehenswerten Straßenfußballspielen gab es für die Besucher auf der Murger Mitte auch ein vielseitiges Info- und Mitmachprogramm von Firmen und Vereinen.

Aber natürlich stand der Sport ganz klar im Mittelpunkt. Sieben Mannschaften gingen an den Start, zwei davon durften am Ende Siegerpokale mit nach Hause nehmen. Los ging es mit der Kategorie "Junioren" mit den Jahrgängen 2002 bis 2006. Angemeldet hatten sich auf männlicher Seite vier Mannschaften mit lustigen und kreativen Teamnamen: "FC Markuz", "Locosquad", "FC Haiwan" und "Wiesental Dreamboys" bestritten das Turnier und traten in einer intensiven Vorrunde gegeneinander an. Dabei wurden sie von einer Turnierleitung mit Turnierchef und Gründer der "Nachspielzeit Human Performance", Tobias Powalla, beaufsichtigt.

Mit viel Elan, Spielfreude und viel Begeisterung für Tricks bestritten die Jungen die Spiele, was man an torreichen Ergebnissen ablesen konnte. Nach der Vorrunde ging es sofort in die finalen Spiele. Um Platz drei duellierten sich der "FC Haiwan" und die "Wiesental Dreamboys". Letztere gewannen das Spiel mit 5:3. Im Finale standen somit der "FC Markuz" gegen die "Locosquad". Zuletzt wurde es noch richtig spannend, denn das Spiel musste verlängert werden. Der "FC Markuz" konnte das Endspiel dann aber doch relativ deutlich mit 8:4 Toren für sich entscheiden.

Am Nachmittag ging es weiter mit der Herren-Abteilung bis Jahrgang 2002. Auch hier gaben sich die Mannschaften einfallsreiche Namen: Die "Schwachstelle" kämpfte gegen die "Flammbar" und die "Italos" um den Turniersieg. Da eine der angemeldeten Herren-Mannschaften zum Turnier nicht erschienen war, durften die Sieger des Junioren-Turniers ihr Glück ein zweites Mal versuchen und erreichten am Ende überraschend aber verdient den zweiten Platz. Das Spiel um Platz drei bestritten die "Flammbar" gegen die "Italos", wobei letztere den Sprung aufs Treppchen schafften. Gewinner der Herren-Kategorie ist damit die "Schwachstelle" mit einem Sieg gegen den "FC Markuz".

Doch egal, welchen Platz die Mannschaften belegt hatten, am Ende ging keiner mit leeren Händen nach Hause. Die "Nachspielzeit Human Performance" spendierte ein Sport-T-shirt, einen Fußball und eine Medaille für jeden Teilnehmer. Die jeweiligen Mannschaften durften natürlich auch einen Pokal mit nach Hause nehmen.