Murg Senioren in Murg: Runder Tisch erstellt konkretes Handlungsmodell

Der fünfte Runde Tisch in Murg hat sich mit der Frage beschäftigt, wie man Bürger dazu bringen kann, sich vermehrt zu engagieren. Obwohl es die letzte Sitzung des Runden Tisches war, wollen die Teilnehmer weitermachen.

Murg (jel) Wie wollen Senioren in Murg altern und welche Angebote können Menschen im Alter wahrnehmen, um ihre Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu erhalten? Dieser Frage ging der Runde Tisch in Murg bereits zum fünften und damit auch zum vorerst letzten Mal nach. Am Dienstagnachmittag versammelten sich die Murger Bürger im alten Rathaus, um sich mit dem Thema Ehrenamt in der Gemeinde auseinanderzusetzen. Außerdem wurden Ergebnisse der vergangenen Sitzungen zusammengefasst und ein erstes konkretes Handlungsmodell erstellt.

Bereits seit dem ersten runden Tisch beschäftigen sich die Vertreter der Vereine und Verbände, Bürger, die Stadt Murg sowie die Gemeinderäte mit Themen wie Widerstandsfähigkeit im Alter, Mobilität, gemeinschaftliche Wohnformen, Unterstützung und Hilfe für Bedürftige und Angehörige sowie Ehrenamt. Nun gibt es konkrete Umsetzungspläne für die anfänglich gesammelten Ideen. Elisabeth Radloff, Initiatorin des runden Tisches, schlug den Kurs der "Häuslichen Betreuung in der Altenhilfe" der katholischen Landfrauenbewegung und AOK vor, um Pflegebedürftigen und Pflegenden Unterstützung zu bieten. Der Kurs umfasse wesentliche Informationen zu verschiedenen Themen und diene als Grundlage der Hilfe für ältere Menschen.

Im Fokus stand jedoch die Frage nach ehrenamtlichen Tätigkeiten und wie man Bürger dazu bringen könnte, sich vermehrt zu engagieren. Die Moderatoren Simone Götz und Wolfgang Klenk betonten, dass es nun an der Zeit wäre, praktische Maßnahmen zu ergreifen. Laut Bürgermeister Adrian Schmidle müsse man die Bürger direkt ansprechen und persönliche Angebote vorschlagen. Alle Anwesenden einigten sich außerdem darauf, dass es für ehrenamtlichen Einsatz auch eine entsprechende Aufwandsentschädigung und Modelle für die Anerkennung geben müsse. Alexandra Bäumle vom Forum Murg und Gemeinderätin Sonja Sarmann schlugen eine Ehrenamtsmesse vor. Hierbei sollen beispielsweise Vereine ihre Tätigkeit vorstellen und für ehrenamtliches Engagement werben.

"Man muss vor allem die vielen Vorteile von ehrenamtlichem Engagement erwähnen, um Freiwillige zu gewinnen", sagte Radloff. Roland Baumgartner, Ortsvorsteher von Oberhof, akzentuierte, dass die Vernetzung der verschiedenen Organisationen und Vereine essenziell sei. Die Teilnehmer des runden Tisches legten außerdem eine Arbeitsgruppe fest, die vorerst als "Bürger für Bürger in Murg" agiert. Bürgermeister Adrian Schmidle versicherte volle Unterstützung seitens der Gemeinde.

Der Runde Tisch

Der Runde Tisch in Murg wurde von der Psychotherapeutin Elisabeth Radloff ins Leben gerufen. Ziel des Treffens ist es, sich zu überlegen, wie Senioren und Hilfsbedürftigen in der Gemeinde besser geholfen werden kann. Die erste Veranstaltung fand im Januar statt und endete mit dem fünften Treffen. Ansprechpartner für den Runden Tisch ist Elisabeth Radloff, Telefon 07763/45 28.