Murg Schwerer Weg: Schwarzwaldverein Hänner-Oberhof vor der Auflösung

In der Mitgliederversammlung am Freitag, 21. Juli, geht es um die Auflösung des Schwarzwaldvereins Hänner-Oberhof.

Hänner/Oberhof (chy) Die Vorsitzende des Schwarzwaldvereins Hänner-Oberhof, Andrea Oeschger, ist bekennender Fan des Schwarzwaldvereins. Umso schwerer fällt ihr der nächste Schritt: Diesen Freitag, 21. Juli, geht es in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung um die Auflösung der Ortsgruppe, die 1958 gegründet worden war.

Noch 2008 feierte der Schwarzwaldverein Hänner-Oberhof sein 50-Jähriges Jubiläum. Doch schon drei Jahre später ist bei der jährlichen Mitgliederversammlung klar, dass keine Nachfolge für den zurückgetretenen Vorstand gefunden werden kann. Stattdessen wählte die Versammlung die Liquidatoren zur Abwicklung des Vereins. Doch dazu sollte es nicht kommen. Andrea Oeschger, die den Vorsitz aus vereinsrechtlichen Gründen weiterführen musste, konnte in den Folgejahren aus gesundheitlichen Gründen die Vereinsauflösung nicht weiterverfolgen.

"Wir sind zusammen alt geworden", so Oeschger zur Situation, dass von den inzwischen allesamt betagten Mitgliedern keiner einen Vorsitz mehr übernehmen will und kann. Auch ein Zusammenschluss mit dem Schwarzwaldverein Murg war seinerzeit diskutiert worden, fand aber keine Mehrheit. Zwischenzeitlich hat sich auch das Murger Thema erledigt. Die Ortsgruppe löste sich 2013 auf.

Nachdem seit 2011 auch keine Vereinsaktivitäten mehr stattfanden, sieht Andrea Oeschger nun den richtigen Moment gekommen: "Jetzt haben wir die Möglichkeit, einen guten Schlussstrich zu ziehen." Mit großem Bedauern versteht sich. Die Vorsitzende, seit 20 Jahren in diesem Amt, erinnert sich gerne an die jährlichen Wanderwochen, die bis 2008 stattfanden, den guten Zusammenhalt im Verein und betont: "Es war eine gute Zeit, ich habe auch Freunde gefunden."

Der Präsident des Schwarzwaldvereins, Georg Keller aus Rickenbach, hat Andrea Oeschger in den vergangenen Wochen bei Vorbereitung der außerordentlichen Mitgliederversammlung geholfen. Denn nicht wenige vereinsrechtliche Formalitäten sind bei einer Auflösung zu beachten.

Für die Vorsitzende steht jetzt schon fest, dass sie dem Schwarzwaldverein mit Sicherheit verbunden bleiben wird. Sie denkt an eine Fördermitgliedschaft und auch daran, an Aktivitäten benachbarter Ortsgruppen teilzunehmen. Sie kann sich auch vorstellen, dass sich das eine oder andere Mitglied ebenfalls in der Art und Weise einbringen wird.