Murg Schützenverein Murg zieht positive Bilanz

Berichte der Referenten des Schützenvereins in der Hauptversammlung durchweg positiv. Heinrich Schnorr und Holger Krieg für 50 Jahre und Frank Döbele für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit geehrt

Die Berichte, die Caro Klump Sportwart Pistole, Uwe Bär Sportwart Gewehr, Jugendleiter Edgar Zölitz, Damenleiterin Silvia Altmann und Bogenreferent Marcel Merz, bei der Hauptversammlung des Schützenvereins Murg vortrugen, bewiesen, dass der Verein sehr aktiv ist. So erzielte Fabian Löhrer bei der Jugend-Kreismeisterschaft mit 337 Ringen den vierten Platz und wurde beim Jugend-Königsschießen Schützenkönig. Bei den Kreismeisterschaften im Frühjahr konnte die erste Mannschaft fünf goldene, drei silberne und eine bronzene Medaille gewinnen. Für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit wurden Heinrich Schnorr und Holger Krieg und für 40 Jahre Frank Döbele geehrt.

Die 40 Mitglieder und Gäste wurden am Samstagabend von Schützenmeister Harald Müller willkommen geheißen. Besonders erwähnt wurden die Ehrenmitglieder sowie Bernd Schweizer vom Sportschützenkreis Hochrhein und Bürgermeisterstellvertreter Otto Frommherz. Im Anschluss verlas er den Bericht des Oberschützenmeisters Adrian Wetzstein, der sich freute, dass beim ersten Arbeitseinsatz unter seiner Leitung 20 Mitglieder zur Stelle waren. Die Euphorie nahm jedoch bei den nächsten Arbeitseinsätzen ab, die zum Schluss noch von zwei Mitgliedern geleistet wurden.

Erfreut zeigte er sich über den neuen Bogenplatz, der ein voller Erfolg ist. Ebenso dankte er den aktiven Mitgliedern für die guten Leistungen bei ihren Einsätzen bei den Kreis- und Vereinsmeisterschaften. 2017 finden am 1. Mai der Mai-Hock, vom 14. bis 28. September die Vereinsmeisterschaften, vom 2. bis 9. November das Königsschießen, am 18. November die Königsfeier und am 7. Januar das Brezelschießen, statt. Der Kassenbericht von Jürgen Harsch, schloss mit einem deutlichen Plus ab. Silvia Altmann und Dieter Guhl hatten die Kasse geprüft, sodass Otto Frommherz die Entlastung vornehmen konnte.

Der Bürgermeisterstellvertreter lobte die Aktivitäten des Schützenvereins, die zur Bereicherung der Gemeinde beitragen. Ähnlich äußerte sich Bernd Schweizer, der die Arbeit des Vereins auf Kreisebene hervorhob. Harald Müller dankte Josef und Edith Mutter für ihre Arbeit, die sie sich in zwölf Jahren mit der Vermietung des Schützenhauses gemacht haben.



Der Verein

Der Schützenverein Murg zählt 113 Mitglieder, die regelmäßig am Donnerstag um 19 Uhr und am Sonntag um 9 Uhr Schießübungen in ihrem Schützenhaus oberhalb von Murg abhalten. Oberschützenmeister ist Adrian Wetzstein, Telefon 07761/998 38 12.