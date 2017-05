Murg Schüler der Naturparkschule Niederhof lernen den Weg vom Schaf zur Kleidung kennen

Erstklässler lernen bei beim Projekttag der Naturparkschule Niederhof von Atelier- und Werkstattpädagogin Silvia Vökt die Technik des nassen Filzens.

Die 20 Erstklässler der Naturparkschule in Niederhof waren ganz bei der Sache, als ihnen die Atelier- und Werkstattpädagogin Silvia Vökt auf spielerische Weise erklärte, woher der Rohstoff für unsere Kleider kommt. Mit einer lustigen Geschichte vom schwarzen Schaf Molli, dass inmitten von weißen Schafen von Schäfer Herbert und den beiden Hunden Tim und Rudi aufwächst, lernten die gespannt lauschenden Kinder in der Naturparkschule Niederhof den Ursprung und Werdegang vom Schaf bis zur fertigen Kleidung kennen.

Anhand der Wolle, die die Kinder bei dem Projekttag am Freitag von 8.30 bis 12 Uhr verarbeiten durften, zeigte ihnen Silvia Vökt, wie man mit einfachen Mitteln die alte textile Handwerkskunst des Nassfilzens erlernen und ausüben kann. In kleinen Gruppen konnte jedes Kind aus verschiedenfarbigen Wollfilzsträngen mit Wasser, Seifenwasser und Seife einen Wollfilzstrang walken. Im Anschluss wurde er getrocknet, aufgeschnitten und zu einer lustigen Perlenkette verarbeitet. Ganz nebenbei lernten die Kinder, miteinander umzugehen, deutlich zu sprechen und keine anderen Kinder auszugrenzen.

Den Wink mit dem schwarzen Schaf Molli, von dem die weißen Schafe anfänglich nichts wissen wollten, hatten die Kinder verstanden. Dass die Milch nicht vom Supermarkt erzeugt wird und die Kleidung aus Rohwolle und Baumwolle besteht, die in Fabriken zu Kleidung verarbeitet wird, bevor sie im Kaufhaus angeboten wird, wurde den Kindern ebenfalls beigebracht. Die Kunst, solche Lerninhalte pädagogisch und gleichzeitig spielerisch zu vermitteln, beherrschte Silvia Vökt.

Unterstützt wurde sie durch die beiden Lehrerinnen Jette Jansen, die zwei Kinder mit Lernschwäche betreute, und Brigitte Umstetter sowie der Rektorin der Niederhofer Grundschule, Xenia Hertel. Die Wolle stammte vom Hof von Heidi Behringer aus Hänner. Weitere Projekttage finden am 21. Juni mit der 4. Klasse im Energiemuseum in Hottingen und am 4. Juli am Thimosweiher in Oberhof statt. Projektleiter für die beiden Naturparkschulen Murg-Niederhof und Herrischried ist Diplom-Biologe Michael Peter.

Die Naturparkschule

Ziel der Naturparkschule ist es, die Natur direkt vor der Klassenzimmertür kennen und schätzen zu lernen, um auch bereits bei den Schülern ein Gefühl für dem Schutz der Heimat zu vermitteln und dafür, diese langfristig erhalten zu wollen. Um dieses Gefühl zu wecken, bietet die Schule in jeder Klassenstufe zwei sogenannte Naturparkmodule an. In diesen werden Themen der nachhaltigen Entwicklung von Natur und Landwirtschaft oder regionale Kultur und Handwerk in Exkursionen oder Projekttagen behandelt.