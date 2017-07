Murg Schreinerei in Hänner erhält Auszeichnung als "schwalbenfreundliches Haus"

Die Schreinerei Lauber in Hänner duldet elf Nistplätze der Mehlschwalbe an Wohnhaus und Schreinerei. Die 200. Plakette mit der entsprechenden Urkunde hat Nabu-Mitarbeiter Rudi Apel aus Görwihl am Dienstag den Laubers überreicht.

Wenn auch eine Schwalbe noch keinen Sommer macht, so werden die bekannten Mehl-, Rauch- und Uferschwalben auch in unserer Gegend immer seltener, sodass sie es sogar schon auf die rote Liste der gefährdeten Arten geschafft haben.

Diesem Trend treten die Mitarbeiter des Nabu (Naturschutzbund Deutschland) entschlossen entgegen. Sie haben seit dem 27. Mai eine neue Plakette herausgebracht, die an jedem Haus angebracht wird, die den Nestbau der Schwalben duldet.

Die 200. Plakette mit der entsprechenden Urkunde hat der Nabu-Mitarbeiter Rudi Apel aus Görwihl am Dienstag der Schreinerei Harald Lauber an der Landstraße 2 in Murg-Hänner übergeben, so dass sie danach am Haus angebracht werden kann. Wie uns Ursula Lauber erklärte, stört sie der Kot, den die Schwalben fallen lassen nicht so arg, da sie weiß, wie nützlich die Schwalben für den Erhalt der Natur und bei der natürlichen Insektenbekämpfung sind. Bei ihr brüten die Mehlschwalben am Wohnhaus und der Schreinerei in elf Nestern. Sie und ihr Mann Harald setzen sich für den aktiven Tierschutz auch für andere Tierarten ein und freuen sich mit dieser Aktion einen kleinen Beitrag zum Erhalt der Schwalben in unserer Gegend beizutragen.

Seit dem 27. Mai hat Rudi Apel vom Nabu über 100 Stunden eingesetzt, um die Plakette an schwalbenfreundliche Hauseigentümer mit der entsprechenden Urkunde zu verteilen. Alle auf diese Weise Ausgezeichneten erfüllen folgende Kriterien, die der Nabu aufgestellt hat: Dulden Sie Schwalben an ihren Wänden? Akzeptieren Sie das Brutgeschehen der Sommerboten? Fördern Sie das Brutgeschehen sogar durch das Aufhängen von Nisthilfen und die Anlage einer Lehmpfütze?

Alle Hauseigentümer, die den Schwalben einen Nistplatz gewähren, können dem Sprichwort vertrauen: "Wenn Schwalben am Haus brüten, geht das Glück nicht verloren".