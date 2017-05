Niederhof Sanierungsbeginn des Zechenwihler Hotzenhauses in greifbarer Nähe

Das Historische Gebäude wurde jüngst in das Denkmalförderprogramm 2017 aufgenommen. Der Verein Zechenwihler Hotzenhaus rechnet jetzt damit, dass die Finanzierungsfrage bis nach der Sommerpause gelöst sein wird.

Niederhof – Das Zechenwihler Hotzenhaus wurde in das Denkmalförderprogramm 2017 aufgenommen, informierte Bürgermeister Adrian Schmiedle am Montag. Ein entsprechender Bescheid der Staatssekretärin des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau erreichte die Gemeinde am 9. Mai. Bislang wurden dem Zechenwihler Haus-Projekt für die Sanierung des Ökonomieteils Fördergelder von über 75 Prozent der Gesamtsumme bewilligt, erklärte Vereinsmitglied Dr. Georg Kirschbaum am Montagabend.

Bewilligt wurde bislang insgesamt die Fördersumme von 635 000 Euro; davon entfallen 318 000 Euro auf ELR-Mittel (Entwicklung ländlicher Raum), 215 000 Euro kommen vom Denkmalamt Freiburg und 100 000 Euro von der Denkmalstiftung Baden-Württemberg. Die für die Sanierung verbleibenden 235 000 Euro teilen sich die Gemeinde und der Verein des Zechenwihler Hotzenhauses jeweils zur Hälfte.

Mit der Aufnahme in das Denkmalförderprogramm 2017 rückt der Sanierungsbeginn in greifbare Nähe. Kirschbaum hält es für möglich, dass bis nach der Sommerpause die Finanzierungsfrage zwischen Gemeinde und Verein geklärt sein wird, sodass erste Ausschreibungen im Herbst-Winter folgen können. 2018 wird saniert und 2019 alles in allem abgeschlossen. Ohnehin hatten sich Gemeinde und Verein darauf geeinigt, das Projekt auf drei Haushaltsjahre zu verteilen.

Am 20. Mai hält der Verein Zechenwihler Hotzenhaus einen Vortrag auf der Maitagung der Historischen Gesellschaft des Kantons Aargau zum Thema "Aargauer Strohdachhaus". Tagung: 8 bis 17.30 Uhr, Berggasse 4, Kölliken im Schweizer Aargau.