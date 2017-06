Murg Sabine und Burkard Koch fahren rund um die Welt mit der Pistenkuh

Sabine und Burkard Koch aus Murg leben vollständig mobil. Das Ehepaar bereist gerne die entlegensten Gegenden der Welt.

Die Weltenbummler Sabine und Burkard Koch haben ihren Traum wahr gemacht. Nach langjähriger Planung und Vorbereitung haben sie ihren festen Wohnsitz aufgegeben und fahren seit einigen Jahren mit ihrer violetten „Pistenkuh“, einem Steyr 12M18, durch die Welt. Möglich gemacht hat das Alexander Feldweg aus Murg, der den Kochs ihr neues Heim hinten auf ihre vier Räder gebaut hat. Mit dem neuen Domizil Huckepack auf dem Lastwagen geht es an entlegendste Flecken.

Ihre nächste Reise hat begonnen und geht in den Norden und nach Karelien zwischen Russland und Finnland. Burkard Koch sagt: „Mich reizt das Unbekannte, ich möchte neu entdecken, was vor mir nur wenige Leute gesehen haben.“ Besonders freut sich Burkhard Koch auf die russische Kola-Halbinsel. „Es sind Gebiete, von denen wenig bis gar keine Informationen oder Straßenkarten zu finden sind, die uns besonders Reizen.“ Auf ihrer Internet-Seite kann man verfolgen, wo sich die „Pistenkuh“ gerade aufhält.

In der Pisten-Szene ist die „Pistenkuh“ aus Murg bekannt wie ein bunter Hund. Der Aufbau wurde von der Firma Alu-Star in Murg hergestellt. Auf zehn Quadratmetern wurde jeder Platz optimal genutzt. „Das Badezimmer“, so berichtet Alexander Feldweg, der Chef von Alu-Star, „wird oft direkt beim Eingang gebaut. Es dient so auch als Schmutzschleuse und man spart viel Raum, den man für andere Dinge verwenden kann.“ Feldweg weiter: „Bei der Planung der Fahrzeuge ist alles möglich.“ Spezialisiert ist die Firma auf Aluaufbauten. Das Material Aluminium hat entscheidende Vorteile, sagt Feldweg. Es sei leicht und werde daher im Flugzeugbau, Maschinenbau, Fahrzeugbau sowie im Schiffbau verwendet. Durch Legierungen erreichte man die Festigkeit von Baustahl. Es rostet aber nicht, sei UV-beständig und unkompliziert zu verarbeiten.

Feldweg, der seine Firma gerade um-, aus- und umbaut, will sich aufs Kerngeschäft Expeditionsfahrzeuge, Spezialfahrzeuge und Aluminiumaufbauten, Alutanks sowie Fahrzeugkoffer konzentrieren. Dabei lege man Wert auf die Erfüllung individueller Kundenwünsche, sagt Alexander Feldweg. Seinen bisherigen Dakar-Shop in Murg werde es in der Form aber nicht mehr geben.

Die Stabilität der Pistenkuh aus Murg können Sabine und Burkhard Koch bestätigen. Sie leben vollständig in ihrem Fahrzeug. Mittlerweile sind sie rund 400 000 Kilometer durch die Welt gefahren. „Wir genießen die Freiheit, hinzufahren, wo wir möchten“, sagt Koch. Mit dem 900 Liter Dieseltank ist es ihnen möglich, auch weite Strecken offroad zu fahren wie quer durch Marokko. Nach dem jetzigen Trip in den Norden sind weitere Reisen geplant in die Mongolei, nach Patagonien und Alaska.