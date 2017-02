Sabine-Spitz-Halle in Niederhof wird von Grund auf saniert

Fachleute übernehmen Planung, die Bauarbeiten im Gebäudeinneren sollen im April beginnen: In jüngster Sitzung hat der Murger Gemeinderat einstimmig die Sanierung der Sabine-Spitz-Halle in Niederhof beschlossen. Der veranschlagte Kostenrahmen liegt bei rund 940000 Euro. Schon im April soll es losgehen.

Murg/Niederhof (msb) Die Sabine-Spitz-Halle in Niederhof soll im großen Stil saniert werden. Das hat der Gemeinderat von Murg in seiner Sitzung am Montag einstimmig beschlossen. Der Kostenrahmen liegt bei 940000 Euro. Das Geld ist bereits im Haushalt eingeplant. Für die einzelnen Gewerke sollen Fachplaner beauftragt werden. Nach dem Wunsch der Verwaltung soll aber schon möglichst bald mit der Auftragsvergabe begonnen werden. Die Umsetzung der Arbeiten ist zwischen April und Oktober vorgesehen.

Wie Architekt Stefan Kammerer darstellte, weisen insbesondere die Sanitäranlagen und Umkleidekabinen in der Sabine-Spitz-Halle erhebliche Defizite auf. Das liege vor allem daran, dass seit Inbetriebnahme der Halle vor gut 50 Jahren kaum etwas in deren Innenleben investiert worden sei, aber auch, weil sich in Teilen die gesetzlichen Vorgaben geändert hätten. "Die notwendigen Maßnahmen haben nichts mit der Belegung durch Flüchtlinge im vergangenen Jahr zu tun", betonte Bürgermeister Adrian Schmidle. Die Halle sei nach deren Auszug hervorragend wiederhergestellt worden.

Konkret sollen die Duschräume in den Herren- und Damenumkleiden verkleinert werden. Dadurch wird einerseits Stauraum für Hallenmobiliar sowie ein barrierefrei zugängliches Behinderten-WC geschaffen. Andererseits entstehe aber auch ein inzwischen vorgeschriebener Sichtschutz zwischen Flur und Umkleide. Zusätzlich werden WC-Anlagen im Erdgeschoss und im Keller eingebaut.

Im Halleninneren wird ein neuer Boden verlegt: "Hier hat es vor etwa 15 Jahren ein Hochwasser gegeben, weswegen der Bodenbelag wellig ist", so Kammerer. Auch im Bereich Heizung und Hallenlüftung gibt es Investitionsbedarf. Verbessert werden soll auch die Helligkeit in den Fluren. Diese wirken momentan häufig "etwas düster". Hier sollen unter anderem ein zusätzliches Oberlicht und bessere Lampen eingebaut werden.

Die Schulen und Vereine, die die Halle nutzen, seien bereits über die bevorstehenden Maßnahmen informiert. Detailliertere Absprachen sollen in den nächsten Wochen erfolgen.