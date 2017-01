Murg/Bad Säckingen Rothaus-Kreuzung: Bypass soll im Juli kommen

Die Entschärfung der Kreuzung an der Abfahrt Rothaus wird konkret: Im dritten Quartal will das Regierungpräsidium mit dem Bau des Bypasses beginnen, durch den sich die Behörde eine deutliche Reduzierung der Unfallzahlen erhofft. Die Bauzeit beträgt voraussichtlich zwei Monate.

Die Baufreigabe für den geplanten Bypass am Verkehrsknotenpunkt bei Murg-Rothaus ist in Sicht. Bis zur Realisierung werden aber voraussichtlich einige Monate mehr ins Land ziehen, als bisher gedacht. Das erklärt das Regierungspräsidium Freiburg auf Nachfrage unserer Zeitung. Demnach sei frühestens im dritten Quartal mit einem Baubeginn zu rechnen, so Behördensprecher Markus Adler. Die Bauzeit beläuft sich demnach voraussichtlich auf ein bis zwei Monate, die Kosten für die Maßnahme liegen laut derzeitiger Planung bei 200000 Euro.

Die Steigerung der Verkehrssicherheit in dem unfallträchtigen Kreuzungsbereich ist nach Angaben des RP das wichtigste Ziel aller Beteiligten. Um eben dieses Thema hatte es in den vergangenen Monaten erhebliche Diskussionen gegeben, zumal es im Kreuzungsbereich bis zu 15 Mal pro Jahr zu Unfällen kommt. Der Vorschlag der Behörde, mithilfe einer Ampelregelung Abhilfe zu schaffen, war auf heftigen Gegenwind aus Bürgerschaft und kommunaler Politik gestoßen. Eine Lösung in Form eines Kreisverkehrs, wie es die Bürgerinitiative "Pro Kreisel" vorgeschlagen hatte, ist nach Einschätzung des RP an dieser Stelle nicht umsetzbar. So sei die Bypass-Lösung, auf die sich Regierungspräsidium, die Kommunen Bad Säckingen und Murg sowie Polizei und Bürgerinitiative "Pro Kreisel" vergangenen Juli geeinigt haben, gewissermaßen ein Kompromiss.

Zwischenzeitlich wurde aus ursprünglich drei Planvarianten eine ausgewählt und zu einem Vorentwurf ausgearbeitet, so Adler. Bis Februar hätten Träger öffentlicher Belange nun Gelegenheit, Stellungnahmen abzugeben. Ergebe sich daraus nicht die Notwendigkeit zu Änderungen in der Planung, könne noch im ersten Quartal 2017 Baurecht für den Bypass erteilt werden, schildert Behördensprecher Markus Adler.

Für Ausführungsplanung, Ausschreibungen und Vergabe der Arbeiten rechnet das Regierungspräsidium mit drei Monaten, "sodass mit einem Baubeginn Anfang des dritten Quartals 2017 gerechnet werden kann", führt Adler näher aus. Der genaue Bauzeitpunkt werde aber noch mit Behörden, Polizei und Kommunen vor Ort abgestimmt. Insbesondere würden demnach andere Baumaßnahmen und etwaige Veranstaltungen berücksichtigt.

Das RP geht davon aus, dass die Arbeiten in höchstens zwei Monaten abgeschlossen sein werden. Markus Adler dazu: "Insbesondere die Einbindung des neuen Bypasses in die bestehenden Fahrbahnen sind zeitaufwendig und sollen so gut wie möglich ohne Verkehrseinschränkungen abgewickelt werden."

Und dann solle sich eben zeigen, ob mit der Bypass-Lösung die Zahl der Unfälle reduziert werden könne. Ist dies der Fall, dürfte die ursprünglich anvisierte Ampel-Lösung wohl vom Tisch sein.