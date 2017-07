Murg Probeveranstaltung des Harmonika-Orchesters sorgt für Sommerstimmung in Murger Mitte

Probeveranstaltung des Harmonika-Orchesters sorgt für Sommerstimmung in Murger Mitte

Bei einer öffentlichen Probeveranstaltung am Dienstagabend im Ortszentrum bot das Harmonika-Orchester zusammen mit dem Männerchor ein abwechslungsreiches musikalisches Programm.

Bei sommerlichen Temperaturen veranstaltete das Harmonika-Orchester Murg am Dienstagabend eine öffentliche Probeveranstaltung unter dem Motto "Sommer-Spezial". Musikalisch unterstützt wurde das Orchester vom Männerchor Murg. Mit ihrem Programm sorgten die Musiker für Sommerstimmung und schafften eine ausgelassene Atmosphäre in der Murger Mitte.

Den Auftakt machte der Männerchor unter der Leitung von Christian Kütemeier. Stimmungsvolle Titel wie "Pack die Badehose ein" und "Rote Lippen soll man küssen" sorgten für ein heiteres Ambiente. Nach dem Auftritt des Chors setzte das Harmonika-Orchester die musikalische Unterhaltung fort. Unter der Leitung von Dirigentin Martina Vitacca standen Musikstücke wie "Jumpin at the Woodside" oder "Y.M.C.A" auf dem Programm des Orchesters. Vorsitzende Marita Engelmann freut sich über die Teilnahme der Bevölkerung. "Wir veranstalten gerne einen kleinen Hock im Rahmen unserer gemeinsamen Probe. Das findet eigentlich immer guten Anklang bei der Bevölkerung", so Engelmann.