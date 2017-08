Murg Premiere: Erste Musikfestival steigt in Murg

Das erstes Musikfestival "The Riel Fäääscht" steigt am Samstag, 16. September, auf dem Sportplatz Ewigkeit in Murg. Sieben Band heizen kräftig ein.

Murg (ska) Das erste Musik Open Air in Murg, „The Riel Fäääscht“ auf der Ewigkeit kann starten. Bereits die Hälfte der 250 Karten für das Festival, am Samstag, 16. September, von 16 bis 24 Uhr, sind verkauft. „Die Idee dazu, ist bereits vor zwei Jahren entstanden“, so die Jugendsozialarbeiterin aus Murg, Stefanie Behringer. Erst bei einem gemeinsamen Plausch mit der Band „The Riel Määän“, die regelmäßig im Murger Jugendcafè ihren Auftritt hat, kam heraus, dass auch die Bandmitglieder selbst diese Idee hatten. „Im Sommer ist es normalerweise immer so, dass es kaum eine Gelegenheit gibt aufzutreten“, so Drummer Tobias Hurst. Im Februar des Jahres begannen dann bereits die gemeinsamen Vorbereitungen. „Das Schwierigste war, einen Termin zu finden“, so Stefanie Behringer.

Viel Zeit in Anspruch genommen, hat auch das Sicherheitskonzept. „Als wir mit unserem Anliegen an die Gemeinde herangetreten sind, waren diese sofort begeistert“, freut sich die Jugendsozialarbeiterin über die positive Resonanz. „Der Bürgermeister hat sogar die Schirmherrschaft übernommen und das beweist, dass der Bürgermeister ein Interesse an der Jugend hat“. Gemeinsam mit dem Ordnungsamt wurde dann das Sicherheitskonzept entwickelt. Denn die Veranstaltung soll auf dem Sportplatz Ewigkeit starten, der etwas außerhalb des Ortes liegt. „Wir haben uns bewusst für diesen Ort entschieden, um keine Anwohner zu stören“, sagt Bandmitglied Massimo Völkle. Die Zufahrt zum Veranstaltungsort erfolgt über den Eisweiherweg und geparkt werden können die Autos beim Murger Schützenhaus. „Bereits bei der Anfahrt beim Eisweiherweg werden die Gäste und Autos von Sicherheitsleute abgefangen und kontrolliert“, so Behringer weiter.

Denn der Einlass ist erst ab 16 Jahre. „Es finden Ausweiskontrollen statt“, fügt die Jugendsozialarbeiterin an. Wer möchte, kann auch neben dem Gelände zelten. „Wir haben Platz für 30 Zelte“, sagt Behringer. Sogar ein Frühstück wird mit angeboten. Insgesamt sieben Bands stehen auf dem Open-Air-Programm. „Die Bands zu finden war gar nicht so schwer“, sagt Tobias Hurst. Denn man kennt sich untereinander. Mit dabei sind neben „Riel Mään“ selbst, auch „Until Resistance Falls“ aus Lörrach, „Acoustic Rebelz“ aus Bad Säckingen, „New Psychenemy One“ aus Murg, „The Ai-Macs“ aus Murg, El Martino“ aus St. Gallen und die „Sto-Band“, ebenfalls aus Murg.

Das Festival

Das Festival findet bei jedem Wetter statt. „Bei Regen stellen wir ein Zelt auf, das bis zur Bühne reicht“, so die Jugendsozialarbeiterin. Die Gäste stehen also auf jeden Fall im trockenen. Jetzt freuen sich die Organisatoren mit ihren insgesamt 30 Helfern auf viele Gäste. Noch bis Freitag, 15. September, werden die Festivalbänder im Vorverkauf in Murg im Jugendcafé, bei Reifen Fischer, im Kiosk MuRheNa, in der Flamm-Bar und bei der Bäckerei Pfeiffer, in Bad Säckingen in Minis Music Bar (früher Warteck), im „Undercover“ in Lörrach oder auf Bestellung im Internet unter juca57murg@web.de zu kaufen. Falls dann noch Bänder übrig sind, wird eine Abendkasse angeboten.