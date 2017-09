Oberhof, Hänner Positive Bilanz der musikalischen Nachwuchsarbeit

Der Musikverein Oberhof sieht seine 2015 begonne Zöglingsausbildung als Erfolg. Nach den Sommerferien beginnt ein neuer Einführungskurs.

Der Musikverein Oberhof zieht eine positive erste Bilanz seiner neuen Zöglingsausbildung. Seit September 2015 bildet der Verein wieder selbst aus. Der Zuspruch ist enorm. Beim ersten offiziellen Auftritt des Jugendorchesters Oberhof-Hänner (JO OH) am Sommerfest in Oberhof wurden bereits musikalische Leistungen sichtbar, die zu einer erfolgreichen Zukunft Hoffnung geben. „Wie die Großen“ stand der Nachwuchs wie ein Fels in der musikalischen Brandung und gab sein bläserisches Debut.

Die Besetzung des Orchesters ist recht ausgewogen, wenn es auch in der Tenor- und Basslage noch ein paar Instrumente mehr vertragen könnte. So gibt es zwei Aktive, die im Orchester regelmäßig aushelfen, um die musikalischen Eigengewächse zu unterstützen. Was Flöten, Klarinetten und Schlagwerker betrifft, ist das Orchester bestens ausgestattet. Die drei Trompeter bringen eine starke Leistung, so dass sie trotz Unterzahl eine Stütze des Orchesters sind. Zwei F-Hörner und zwei Posaunen ergänzen den Sound in der Tenorlage. Die beiden Hornistinnen haben erst im Oktober 2016 ihre Instrumente erhalten und sind bereits eine sichere Bank im Orchester. Matthias Kaltenbacher (Tenorhorn) und Nicole Maier (Bariton-Saxophon) sind die beiden festen erwachsenen Unterstützer im Jugendorchester Oberhof-Hänner.

Dirigent Josef Klein, der seit 2015 den Aufbau leitet, überlässt nichts dem Zufall. Alle Zöglinge gehen Schritt für Schritt durch die musikalische Ausbildung, absolvieren das Junior und Bronze-Abzeichen des Blasmusikverbandes Hochrhein, um später ihre musikalische Karriere über das Silber- und bei entsprechendem Können und Wollen auch Gold-Abzeichen fortzusetzen.

16 Zöglinge des Jahrganges 2015 (Z15), die im JO OH mitspielen, haben unter Aufsicht der externen Prüferin Marianne Maier (Stadtmusik Bad Säckingen) das Jungmusikerleistungsabzeichen der Stufe „Junior“ erfolgreich abgelegt: Elisabeth Eckert, Heidi Eckert, Nico Eichkorn, Johanna Fleck, Claudio Kaltenbacher, Regina Kaltenbacher, Jan Kraft, Maximilian Krüger, Julian Lauber, Louis Räder, Dirk Römer, Georg Römer, Gudrun Römer, Gerlinde Schindler und Maurice Schmidt. Auch einige Z16-Spielerinnen haben diese Stufe bereits erfolgreich hinter sich gelassen: Lea Brödlin, Tamara Dede, Laura Fühner, Ines Fühner und Linda Runge. Derzeit läuft die erste Vorbereitung zum Bronzekurs, an dem zunächst einmal vier Musikanten teilnehmen.

Ein Ausbildungs-Team hat sich inzwischen gebildet: Petra Lüttin (Flöte), Marika Bürgin und Gudrun Römer (Klarinette), Matthias Kaltenbacher und Markus Strittmatter (Tenorhorn/Trompete), Gisela Klein (Posaune). Josef Klein bildet die F-Hornisten aus und springt ein, wo Not am Mann ist. Die Schlagwerker sind bei Stefan Kaltenbacher, Jonas Mosch und Christoph Aulbach in besten Händen. Linda Runge fungiert als Vizedirigentin und leitet den Einführungskurs für die Z17-Gruppe nach den Sommerferien.

Informationen bei Nicole Maier, 07763/929120, Josef Klein, 07765/8108 und www.mv-oberhof.de.tl