Oberhof Ortschaftsrat: Freizeitanlagen sollen länger geöffnet sein

Die Öffnungszeiten von Freizeitanlagen, die Grillstelle am Thimos und die Kindergartengebühren waren Thema in der Ortschaftsratssitzung Oberhof.

Oberhof (chy) Nach den beiden Ortschaftsräten Niederhof und Hänner, sprach sich auch der Ortschaftsrat Oberhof in seiner jüngsten Sitzung dafür aus, die Öffnungszeiten auf öffentlichen Freizeitanlagen großzügig zu gestalten. Die Gemeindeverwaltung schlägt von 10 Uhr bis 20 Uhr vor, die Ortschaftsräte wünscht sich eine Ausweitung von 8 Uhr bis 22 Uhr.

Der Grillplatz am Thimos ist in diesem Zusammenhang künftig für geschlossene Gruppen zusammen mit der Waldhütte vermietbar. Den Mietern wird erlaubt, zum Be- und Entladen auch sonntags bis zur Waldhütte vorzufahren. In Sachen Müll schlagen die Ortschaftsräte vor, dass anfallender Müll von den Nutzern komplett wieder mitgenommen wird. Keine Mehrheit fand der Vorschlag aus dem Gremium, dass Hunde sich am Rande von Spielplätzen angeleint aufhalten dürfen.

Die Erhöhung der Kindergartengebühren in Murg ist seit Juli zwar beschlossene Sache, aber bereits jetzt notierte der Ortschaftsrat für 2018 seine Wünsche. Die jetzige Erhöhung von acht Prozent geht den Räten entschieden zu weit. Jährliche Erhöhungen seien familienfeindlich und machten Murg als Wohnort nicht attraktiv. Die Runde schlug vor, erforderliche Erhöhungen an die durchschnittlichen Lohnerhöhungen anzupassen. Vor dem Hintergrund, dass die Erhöhungen von den kirchlichen Trägern der Kindergärten ausging, plädierte Ortsvorsteher Roland Baumgartner dafür, Kindergärten grundsätzlich in kommunale Trägerschaft zu geben. Zurzeit ist die Gemeinde Murg nur Träger des Kindergartens in Oberhof.

Für das neue Haushaltsjahr 2018 steht auf der Wunschliste in Oberhof unter anderem die Planung Bürgertreff, das Baugebiet Bettenen, neue Verbundsteine vor dem Rathaus sowie die Sanierung der Westseite Rathaus. Der von der Gemeindeverwaltung vorgeschlagene Beamer mit Leinwand für jede Ortsverwaltung lehnt Oberhof zwar nicht ab, schlägt stattdessen aber einen Gemeinschaftsbeamer für die Ortsteile vor.

Die nächsten Veranstaltungstermine für Oberhof: Von 8. bis 17. September findet die Festwoche Oberhof statt, die mit Suserfest, Freundschaftsfest und dem ersten Naturparkmarkt in Oberhof ausklingt.