Murg Organisierte Hilfe unter Nachbarn

Initiative in Murg zum Auiifbau einer Nachbarschaftshilfe nimmt Konturen an. Qualifizierungsangebot häusliche Betreuung.

Die Gründung einer organisierten Nachbarschaftshilfe in Murg stand im Zentrum des vierten Runden Tischs, der sich dem Leben älterer Menschen in Murg widmet. Zu ihm kamen am Dienstag elf Frauen und drei Männer im alten Murger Rathaus zusammen. Mit dabei war auch Georg Beck, der Pflegedienstleiter der Sozialstation Hl. Geist Laufenburg.

Die Teilnehmer waren sich darin einig, eine Nachbarschaftshilfe Murg gründen zu wollen. Egal wie diese Einrichtung schließlich organisiert sein wird, will man aber keinesfalls eine Konkurrenz für die bestehenden Dienstleister in Murg entstehen lassen. Wenn mit der neuen Einrichtung auch Teilzeitarbeitsplätze geschaffen werden könnten, so ist das vornehmliche Ziel alten Menschen und Hilfsbedürftigen Unterstützung in den unterschiedlichsten Situationen anzubieten und so einen wesentlichen Beitrag zu leisten, dass gerade alte Menschen so lange es möglich ist mit der entsprechenden Unterstützung in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können.

Ob die Murger Nachbarschaftshilfe ein eigenständiger Verein wird oder eine andere Form gesucht wird, ist bislang noch völlig offen. In der Gewissheit, dass auch Ehrenamt nur über entsprechende Qualifikation segensreich sein kann, haben die Initiatoren um Elisabeth Radloff bereits Schulungsmöglichkeiten entdeckt, die von der Katholischen Landfrauenbewegung Freiburg in Kooperation mit der AOK-Pflegekasse angeboten werden. Hierzu haben sich beim neuerlichen Runden Tisch bereits einige Frauen angemeldet.

Zu dem Kurs „Häusliche Betreuung in der Altenhilfe“ können sich noch weitere Teilnehmer anmelden. Begonnen wird mit dem in drei Module mit jeweils sechs Abendterminen eingeteilten Seminar im Oktober. Kursort ist voraussichtlich das Bürgerhaus in Niederhof. Zeiten wie Weihnachten und Fastnacht sind ausgenommen, sodass vor Ostern 2018 der Kurs beendet ist. Dabei besteht aber keinerlei Verpflichtung, sich in die zu gründende Nachbarschaftshilfe einzuklinken. „Es kann der Einstieg für ehrenamtliches Engagement oder berufliche Veränderungen sein“, lobte Georg Beck die Initiative.

So geht es weiter

Die Initiative lädt am Dienstag, 20. Juni, zu einem Vortrag mit einer Vertreterin vom Bürgerverein in Eichstetten ein. Am Dienstag, 18. Juli, folgt der fünfte Runde Tisch. Anmeldungen für die Qualifizierung "Häusliche Betreuung in der Altenpflege" nimmt Elisabeth Radloff entgegen, Mail: e.radloff@web.de.