Murg Oberhof: Musikverein ehrt treue Mitglieder

Hänner (elle) Zehn Mitglieder ehrte der Musikverein Oberhof bei seiner 105. Generalversammlung am Freitagabend im Café Heimelig in Hänner, der auch Bürgermeister Adrian Schmidle und Ortsvorsteher Roland Baumgartner beiwohnten, für ihre Treue zum Verein. Für 50 Jahre passive Unterstützung wurden Josef Jehle, Reinhold Pfeiffer und Gerold Zeiser geehrt.

Bernhard Schlageter wurde für seine finanzielle Unterstützung und seinem Engagement beim Theater, das der Musikverein bis ins Jahre 2004 veranstaltet hatte, zum Ehrenmitglied ernannt. Die Ehrenmitglieder Heinrich Eckert und Hans Matt sowie Ehrendirigent Ottmar Fleck konnten für 60-jährige; Hugo Oeschger und Anton Stoll sogar für 70-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Aktivmusiker Matthias Kaltenbacher wurde für seine zehnjährige Vereinstreue und Rolf Schmidle für sein 40-jähriges aktives Vereinsengagement geehrt. Letzterer erhielt in diesem Zuge die Goldene Ehrennadel vom Bund Deutscher Blasmusikverbände. Ebenfalls wählte der Musikverein Oberhof seinen Vorstand neu. Es ergab sich eine Änderung an der Vereinsspitze, da Mirko Räder das Amt des Instrumentenwartes von Matthias Kaltenbacher übernimmt.

Als Höhepunkte des Jahres 2016 kristallisierten sich das Jahreskonzert im April, das Sommerfest mit Wunschkonzert im Juli und das Kirchenkonzert im Dezember heraus. Aufseiten der Oberhofer Jungmusiker hatten im vergangenen Jahr zwölf Zöglinge das Juniorabzeichen bestanden.

Dirigent Josef Klein fand lobende Worte für seine Musiker: „Obwohl wir wenige Musiker sind, sind wir trotzdem ein spielfähiges Orchester mit überdurchschnittlichem Können, was durch die Leistung und den Willen der Musiker, immer in den Proben anwesend zu sein, erreicht wird.“ Unterstützt wurde dieses Lob durch die beachtliche Probenstatistik von 90-prozentiger Anwesenheit im Jahr 2016. Nur viermal gefehlt haben Nicole Maier und Edmund Arzner; zweimal gefehlt haben Jungmusiker Claudio Kaltenbacher und Marika Bürgin; einmal gefehlt haben Rolf Schmidle, Matthias Kaltenbacher und Herbert Fleck und keine einzige Probe hat Harry Jehle verpasst. Er durfte den begehrten Wanderpokal mit nach Hause nehmen. Als neue Mitglieder wurden das zugezogene Musiker-Ehepaar Marina und Thomas Strotz am Tenorsaxophon/Tenorhorn gewonnen.

Bürgermeister Adrian Schmidle fand ebenfalls lobende Worte für die Musiker: „Ihr seid keine große Mannschaft, dafür macht ihr aber Musik wie die ganz Großen.“ Zum Schluss gab es noch einen Ausblick auf dieses Jahr. Geplant ist ein Bezirkskonzert in der Murgtalhalle, welches dreigegliedert sein soll. Den ersten Teil wird der MV Oberhof mit ungarischer Musik gestalten, der zweite Teilsoll volkstümlich von einem zusammengesetzten Orchester der Bezirksvereine unter der Leitung des Herrischrieder-Dirigenten Martin Schmid übernommen werden und das große Finale soll eine Bigband unter der Leitung des Laufenburger-Dirigenten Klaus Siebold gestalten.

Der Musikverein Oberhof wurde 1912 gegründet und besteht aus derzeit 24 aktiven Musikern. Der Verein steht unter der musikalischen Leitung von Josef Klein. Vorsitzende ist Nicole Maier; sie wird vertreten durch Herbert Fleck.