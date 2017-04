Murg Ökologische Vorbild-Gemeinde im Elsaß

Die Initiative Murg im Wandel besucht die Transition-Gemeinde Ungersheim. Dort wird seit 20 Jahren kommunale Klimaschutzpolitik betrieben.

Im Elsaß informierten sich vergangene Woche zwölf Aktive der Initiative Murg im Wandel, Klimaschutzmanger Maximilian Rüttinger sowie vier Bürger aus Bad Säckingen und Lörrach über nachhaltiges kommunales Handeln. Ihr Ziel war die kleine Gemeinde Ungersheim, wo im Laufe der letzten 20 Jahre vieles in die Wege geleitet und verwirklicht wurde, was nun auch in Murg realisiert werden soll. Der 2400 Einwohner zählende Ort setzt sich für lokalen Klimaschutz und lokale Nahrungserzeugung ein.

Der seit 28 Jahren amtierende Ungersheimer Bürgermeister Jean-Claude Mensch (70) und seine beiden Beigeordneten stellten den Gästen zunächst ihre Gemeinde vor. Sie orientiert sich naxch einem Beschluss des Gemeinderats seit 2011 an den Zielen der Transition-town-Bewegung und sicht nach Lösungsansätzen unabhängig von etablierten Strukturen, will weg von zentralen Versorgungsstrukturen und fossilen Energiequellen und weg von globalisierten industrialisierten Produktionsketten mit langen Transportwegen.

Es wurde ein für die Größe der Gemeinde üppiges Kultur- und Sportzentrum gebaut, das teils solar und teils durch eine Holzschnitzelanlage energetisch versorgt wird. Viele wichtige Einrichtungen der Gemeinde sind so weit wie möglich mit Solaranlagen auf den Dächern versehen und werden so je nach Saison und Wetterlage in erheblichem Ausmaß regenerativ mit Strom und Wärme versorgt. In einer gemeindeeigenen Großküche mit angeschlossener Mensa werden täglich 550 Essen gekocht, das hierfür erforderliche Gemüse kommt aus der dorfeigenen biologisch wirtschaftenden Großgärtnerei. Die Schüler der Ungersheimer Schule und vier weiterer Schulen der Nachbargemeinden werden auf diese Weise versorgt.

Auf dem Gelände einer ehemaligen Kalimine hat die Gemeinde 11 Hektar für eine Gärtnerei zur Verfügung gestellt, in der im Jahresverlauf 64 verschiedene Gemüsearten nach den Grundsätzen der biologischen Landwirtschaft angebaut und geerntet werden. In der angeschlossenen „Conserverie“ werden Teile der Ernte verarbeitet und für die Essensproduktion in der eigenen Großküche verwendet. Die übrigen Teile der Ernte werden in Kisten verpackt und auf den Märkten der Umgebung verkauft. Dieses Projekt bietet 25 Langzeitarbeitslosen einen Arbeitsplatz.

Weitere 120 Arbeitsplätze entstanden am Rande der Gemeinde in einem Energie- und Industriepark, der von vier Nachbargemeinden gemeinsam geplant wurde und auf dem neun Handwerks- und Industriebetriebe angesiedelt werden. Alle Fabrikhallen und weitere Flächen sind mit Solarmodulen bestückt, die den Anteil der regenerativen Energieversorgung der Haushalte in den angeschlossenen Gemeinden weiter erhöhen. Von einem ehemaligen Jagdpächter hat die Gemeinde ein Stück Land gekauft, als Baugebiet ausgewiesen und dort durch einen auf Energiespar-Bauweise spezialisierten Architekten eine kleine Siedlung errichten lassen, deren überwiegend aus Holz erbaute Häuser als Null-Enegiehäuser konstruiert und danach an Familien mit Kindern verkauft wurden. Mit dieser Dorfwährung "Radis" tragen die Bürger dazu bei, die wirtschaftliche Wertschöpfung nach Möglichkeit in der direkten Nachbarschaft und in der Region zu halten.