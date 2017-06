Murg New Gospel Singers Murg veranstalten fünftes Mittsommernachtsfest

New Gospel Singers Murg veranstalten fünftes Mittsommernachtsfest

Bald gibt es Blues und Jazz im Murger Naturbad: Am 23. Juni findet eine große musikalische Feier zur Sommersonnenwende mit Musik und Leckereien statt.

Die New Gospel Singers Murg laden am Freitag, 23. Juni um 19 Uhr zum 5. Mittsommernachtsfest ein. In der idyllischen Atmosphäre des Murger Naturbades wird mit Musik und kulinarischen Leckereien die Sommersonnenwende gefeiert.

Die New Gospel Singers sind nicht nur die Gastgeber dieses Events, sie gestalten auch einen Teil des musikalischen Programms. Dabei erwartet die Besucher ein bunter Mix aus sehr rhythmischen, afrikanischen Titeln, die volle „Körperarbeit“ verlangen, englischen Gospels und Popballaden, sowie kabarettistisch anmutenden deutschen Songs, die so manche alltägliche Begebenheit, mit einem Augenzwinkern, in ein ganz neues Licht rücken. Passend zum Thema des Abends wird auch das traditionelle, schwedische Mittsommernachtslied nicht fehlen.

Als weiteren Höhepunkt darf man sich auf die Sängerin Nicole Singler- Schnelle, und Kurt Zimmermann an der Gitarre, freuen. Egal ob Bluesklassiker, Jazz, Rock- oder Popsongs die groovige Percussion, Cajonbeats und das feine Gitarrenspiel von Kurt Zimmermann, sowie die ausdrucksstarke Altstimme von Nicole Singler- Schnelle verleihen jeder ihrer Interpretationen eine ganz besondere Note.

Für einen perfekten Abend braucht es nicht nur etwas für die Seele, auch der Gaumen möchte verwöhnt werden. Dafür bieten die New Gospel Singers ein reichhaltiges Buffet, bei dem sie vom Team des Schwimmbadkiosks mit Getränken unterstützt werden.