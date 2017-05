Bad Säckingen Neuer Vorstand beim Kirchenchor Murg

Roland Frey leitet künftig die Geschicke des Kirchenchors Murg. Sein Stellvertreter ist Dieter Krüsch. Auch Pfarrer Philip Chika Omenukwa lobt die Arbeit der Sänger.

Murg (sus) Mit einem frischgebackenen Vorstandsteam startet der Kirchenchor Murg in das neue Vereinsjahr. Vorsitzende Cornelia Schischke und ihre Stellvertreterin Margarete Jung stellten ihr Amt zur Verfügung. Dieses Jahr ebenso neu zu besetzen galt es das Amt des Kassierers, Schriftführers, der Beisitzer und des Notenwarts.

Die Mitglieder wählten Roland Fey zum neuen Vorsitzenden und Dieter Krüsch – in Abwesenheit – zu seinem Stellvertreter. An Stelle von Evi Kuner, der bisherigen Schriftführerin, wurde Konrad Lüthi gewählt. Wie bisher steht ihm Ingrid Zimmermann zur Seite. Trudy Neumann wird weiterhin das Amt als Notenwartin ausüben, ihre Stellvertreterin wird Margarete Jung sein. Als Kassierer wurde Arno Zipf einstimmig wieder gewählt. Als Beisitzer wurden Martina Fey, Lioba Merkele und Erna Alt wieder gewählt. Sie hätten sich im Vorjahr 48 mal getroffen und 37 Chorproben gehabt, erläuterte dann Schriftführerin Evi Kuner. Dazu seien zehn kirchliche und ein weltlicher Auftritt gekommen.

Der durchschnittliche Probenbesuch sei bei 62 Prozent gelegen, fuhr sie fort. 100-prozentige Präsenz hätten das Ehepaar Lüthi erreicht. Zu 90 Prozent dabei gewesen seien Margarete Jung und Paul Zimmermann.

Die fleißigsten Probenbesucher im Sopran seien gewesen Cornelia Schischke und Lioba Merkele. Im Alt sei es Gisela Lüthi gewesen und im Tenor Paul Zimmermann. Der fleißigste Probenbesucher im Bass sei Konrad Lüthi gewesen. Sie alle wurden mit einer kleinen Aufmerksamkeit bedacht.

Sie seien eine kleine, feine Truppe, stellte Chorleiterin Elisabeth Schlegge-Weidt fest. Man höre es den Chormitgliedern an, dass sie Freude am Singen hätten. Die Auftritte im Vorjahr seien allesamt sehr schön gewesen. Dieses Jahr sei neben einem Auftritt in der evangelischen Kirche zum diesjährigen Patrozinium die komplette Messe von William Lloyd Webber geplant. Auch Pfarrer Philip Chika Omenukwa war voll des Lobes über den Kirchenchor.

Der Verein

Der Kirchenchor "St. Magnus" Murg existiert seit über 200 Jahren. Er gehört zur Pfarrgemeinde St. Magnus in Murg. Zur Zeit gibt es 38 Chormitglieder, die Stimmen sind Bass und Tenor und Alt und Sopran. Chorleiterin ist Elisabeth-Schlegge-Weidt