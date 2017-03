Murg Neuer Vorstand beim Förderverein der Grundschule

Der Förderverein der Grundschule Niederhof hat einen neuen Vorstand. Ortsvorsteherin Edith Becker lobt die bisherige Arbeit des Fördervereins und wünscht dem neu gewählten Team für die Zukunft ein ebenso glückliches Händchen.

Niederhof – Mit der Wahl des neuen Vorstandes beim Förderverein der Grundschule Niederhof, beginnt eine neue Ära. Unter der Leitung von Rektorin Xenia Hertel wurden von den anwesenden zehn Mitgliedern einstimmig, Ivonne Kammerer zur Vorsitzenden, Annika Deutsch zu ihrer Stellvertreterin, Alice Zeller zur Kassiererin und Cristina Thoma zur Schriftführerin gewählt. Alle vier sind Mütter von Kindern, die die Grundschule von Niederhof besuchen.

Dem scheidenden Vorstandsteam, das seine Aufgaben zwischen vier bis acht Jahren verantwortungsvoll erfüllt hat, dankte Xenia Hertel mit anerkennenden Worten und einem Blumenstrauß. Die bisherige Vorsitzende, Sabine Langendorf, erklärte im Namen der übrigen scheidenden Vorstandsmitglieder, dass sie die Arbeit gern gemacht haben, jetzt aber froh sind, die Arbeit einen Team übergeben zu können, deren Kinder selbst noch die Grundschule Niederhof besuchen.

Zu Beginn der Hauptversammlung, die am Dienstagabend stattfand, berichtete Sabine Langendorf von den Aktivitäten der Schule, die der Förderverein im zurückliegenden Jahr unterstützt hat. Dazu gehörte der Känguru-Mathematik-Wettbewerb, der Thimoslauf, der Kurs "Trau dich was!" und der am 16. Juli stattgefundene Naturpark Markt, bei dem der Förderverein Speiseeis an die Kinder verteilte, das "weg ging, wie warme Semmeln". Mit der Autorenlesung am Frederic-Tag und der Theaterfahrt im Dezember nach Freiburg, endete das reichhaltige Programm, mit dem die 165 Kinder der Grundschule verwöhnt wurden. Ebenso wurde das Schulfruchtprogramm, das von den Kindern selbst jeden Morgen unter der Anleitung von Monika Gantert zubereitet wurde, vom Förderverein gesponsert.

Für das laufende Jahr 2017 sind ähnliche Aktivitäten geplant. Bereits am kommenden Elternnachmittag, der am 30. März stattfindet, stellt Victoria Meyer-Piening den Eltern das geplante Programm "Liebes Kind trau dich was!" vor. Die Berichte der Eltern, deren Kinder in den vergangenen Jahren an dem Programm teilgenommen haben, waren durchwegs positiv, erklärte dazu die Rektorin. Am 29. Mai hält außerdem Miriam Schoch einen Vortrag über das Thema: "Fernsehen, E-Pad, Konsole, Umgang mit Medien in der Familie."

Mit einem Grußwort von Ortsvorsteherin Edith Becker, die selbst Gründungsmitglied des Fördervereins war, lobte sie die Arbeit des Fördervereins, das in der Vergangenheit gut mit der Rektorin und den Lehrern zusammengearbeitet hat. Sie wünschte dem neu gewählten Team für die Zukunft ein ebenso glückliches Händchen.

Der Verein

Der Förderverein der Grundschule Niederhof wurde 1998 gegründet und zählt zurzeit 86 Mitglieder. Er verfolgt den Zweck, zusätzliche Mittel für eine zukunftsorientierte Unterrichtsgestaltung zur Verfügung zu stellen. Eltern, deren Kinder die Grundschule Niederhof besuchen und noch keine Mitglieder sind, lädt der Förderverein ein, dem Verein beizutreten.