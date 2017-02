Murg Narrenzunft Murg lädt zum Bunten Abend in die Stadthalle

Ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern, wie der Hasta-la-vista-Zapf-Christa oder den Rheinsberg-Hexen verspricht gute Unterhaltung für jeden Geschmack. Doch auch Neuheiten buhlen rund vier Stunden um die Gunst der Zuschauer.

Murg – Vorhang auf für das närrische Vergnügen in der Murgtalhalle. Am morgigen Samstag, 18. Februar, lädt die Narrenzunft Murg um 19.31 Uhr zu ihrem großen Bunten Abend ein. Es gibt ein Wiedersehen mit vielen bekannten Gesichtern, aber auch Neuheiten buhlen rund vier Stunden um die Gunst der Zuschauer. Während die Bad Säckinger Narren ein Geheimnis um ihr Bühnenbild machen, ist es in Murg Moderator Johannes Dietrich, der erst auf der Bühne preis gibt, als welche Figur er in diesem Jahr durch den Bunten Abend führen wird.

D’ alti Schälle , s’ Marieli und ihre beste Freundin, s’ Fridline in Person von Jogi Hilpert und Klaus Flum machen auf ihrer Tournee durch die Region am Samstag halt auf der Bühne in der Murgtalhalle. Sie dürften inzwischen einiges gesehen haben und erzählen gerne darüber. Ein Wiedersehen gibt es auch mit „Hasta-la-vista-Zapf-Christa“, alias Hans-Jürgen Dietrich. Sie hat das ganze Jahr hindurch Augen und Ohren aufgesperrt und so ist ihr nichts entgangen, was sich lohnt, den Zuschauern zu erzählen.

Gespannt darf man auch auf die Nummer der Schleuserbande sein, die mit ihren Tanzdarbietungen in den Vorjahren begeistert haben. Der Bunte Abend in Murg bekommt auch Besuch aus dem Ortsteil Oberhof. Eine Abordnung von „Gesund und Fit“ unterhält mit einer Gesangs- und Musiknummer.

Etwas für die Augen bieten die Gardedamen aus Görwihl mit ihrem Auftritt. Aber auch der Turnverein Murg und die Fährigeister wollen mit ihren Tänzen überzeugen. So ist auf jeden Fall für jeden etwas dabei. Tobias La Fiura und Christoph Schmidt bringen ihren Beitrag in Form von Sprechnummern. Weiter mit dabei sind die Rheinsberghexen, die Gugge-Brass-Band Murg und das Duo Sunflower aus Stockach.

Eröffnet wird der Bunte Abend um 19.31 Uhr mit einem Einmarsch der Narren und endet mit dem grazilen Tanz des Elferbaletts. Um Mitternacht soll Schluss sein. Neben der Moderation hat Johannes Dietrich auch die Regie der Truppe inne, die bereits seit Oktober an ihren Nummern feilt. Assistiert wird Dietrich von Sven Rüdiger und Matthias Klingler. Karten für den Bunten Abend gibt es an der Abendkasse. Einlass ist ab 18.31 Uhr.