Murg/Laufenburg Nach zweijähriger Pause: Fischerfest am Eisweiher kommt zurück

Hauptversammlung beim Sportanglerverein: Der Verein hält am bewährten Vorstand fest. Zahlreiche Mitglieder werden für ihre Vereinszugehörigkeit geehrt

Zu seiner Hauptversammlung lud der Sportanglerverein Murg-Laufenburg ins Sportheim Murg ein. Hauptpunkt der Versammlung waren nicht nur die Wahlen bei denen sich fast nichts änderte, sondern gab es auch so einige Ehrungen für treue Vereinszugehörigkeit. Weiter wurde mitgeteilt, dass Mitte Juli das Fischerfest am Eisweiher nach zweijähriger Pause wieder stattfindet.

Mit an der Versammlung dabei war auch Patrick Schnorr aus Blumberg, der im November das Amt des Kreisvorsitzenden für den Bereich Waldshut übernommen hat. Er führte fünf ganz besondere Ehrungen durch, denn er verlieh die goldene Ehrennadel des Landesfischereiverbandes an fünf Vorstandsmitglieder für ihr langjähriges Wirken in der Vorstandschaft. Für 43 Jahre Engagement in der Vorstandschaft wurde Roland Gerspach geehrt, für 35 Jahre Waldemar Gerspach, für 27 Jahre Uwe Bär, für 28 Jahre Christof Kirschnick und für 23 Jahre Hans-Jürgen Kirschnick. Von Vorstand Hans-Jürgen Kirschnick wurden langjährige Mitglieder für ihre Vereinstreue geehrt. Für 40 Jahre Herbert Zimmermann und Christoph Kirschnick. Auch der Vorstand selbst ist bereits seit 40 Jahren im Verein und hat seine Ehrung sowie sein Präsent von seinem Stellvertreter Andre Lauber bekommen. Für 30 Jahre geehrt wurden Angelika und Gabriele Gerspach. Für 20 Jahre Gerhard Claassen, Rainer Rothe und die nicht anwesenden Hendrik Takacs und Erich Völker. Für 10 Jahre Simon Kirschnick und die nicht anwesenden Florian Lauber, Rolf Jehle und Josef Balbiier.

Bei den Wahlen gab es fast keine Änderungen, was große Zufriedenheit der Mitglieder über ihre Vorstandschaft zeigt. Als Wahlleiter fungierte Dieter Schwand, der nach Abstimmung die einzelnen Positionen im Block abstimmen ließ. Die einzige Änderung gab es im Amt des Beisitzers. Hier löste Mario Kirschnick Frank Walter in seinem Posten ab. Weiter wurden Vorstand Hans-Jürgen Kirschnick und sein Stellvertreter Andre Lauber in ihr Amt bestätigt. Genauso wie Schriftführer Andreas Saller, Kassierer Uwe Bär, Jugendwart Christian Letfuß, Gewässerwart Waldemar Gerspach, Weiherwart Thimos Christoph Kirschnick, Hüttenwart Eisweiher Roland Gerspach, Hüttenwart Laufenburg Heinz Jorzik und Weiherwart Eisweiher Roland Gerspach. Im Vorfeld der Wahlen und Ehrungen war aus den einzelnen Berichten eine große Zufriedenheit rauszuhören und auch Kassierer Uwe Bär konnte ein Plus in der Kasse verkünden.

Der Verein

Der Sportanglerverein Murg-Laufenburg wurde 1958 gegründet und hat aktuell 140 Mitglieder. Vorstand ist Hans-Jürgen Kirschnick, sein Stellvertreter Andre Lauber. Die Mitglieder angeln im Rhein, in der Murg, dem Rotenbächle sowie auch in der Wühre und betreuen das Losgebiet 11 und 12 von der Alten Rheinbrücke Laufenburg bis zum Rothausgraben zwischen Murg und Bad Säckingen.