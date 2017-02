Murg Murgs Tourismus floriert: Murhena und Wohnmobilstellplatz sind heißbegehrt

Die Gemeinde Murg verzeichnet weiterhin eine positive Entwicklung im Bereich Tourismus. Das gilt insbesondere im Hinblick auf die Nutzung von Angeboten wie Murhena, Wohnmobilstellplatz und Fischbähren. Derweil bahnt sich beim Kooperationsverbund Ferienwelt Südschwarzwald ein Umbruch mit ungewissem Ausgang an

Murg (msb) In Sachen Tourismus hat die Gemeinde Murg vergangenes Jahr ihre positive Entwicklung fortsetzen können. So lautete die Botschaft der Tourismus-Sachbearbeiterin Christine Schmidle in der Gemeinderatssitzung. So erfreuen sich die touristischen Angebote der Gemeinde Murg einer hohen Nachfrage. Erfreulich entwickelt habe sich auch die interkommunale Zusammenarbeit in der Ferienwelt Südschwarzwald – auch wenn diese vor einem Umbruch stehe.

Die Ferienwelt Südschwarzwald hat nach Ansicht von Christine Schmidle für Murg vor allem Vorteile im Bereich der Vermarktung gebracht, die sich im Verbund der 15 beteiligten Gemeinden leichter bewerkstelligen lasse. Dass die Kooperation zum Jahresende ausläuft, trübt die Freude. Angedacht sei die Neustrukturierung als Verein, wie Bürgermeister Adrian Schmidle erklärt: "Dadurch sollen die Strukturen fester gegossen werden." Auf alle Fälle stehe ein Umbruch bevor, immerhin hat die Gemeinde Todtmoos bereits ihren Ausstieg angekündigt. Eine Erweiterung des Verbunds ist derweil nicht so einfach vorstellbar.

Zufrieden fällt derweil die Bilanz für die touristischen Angebote der Gemeinde Murg aus. Das Naturerlebnisbad Murhena hat zum dritten Mal überhaupt die 40000-Besucher-Marke geknackt. Erstmals wurden am 10. Juli rund 2000 Besucher an einem Tag registriert, wie Schwimmmeister René Flohr sagte: "Unser Naturbad kommt hervorragend bei den Leuten an und die Resonanz der Gäste ist durchweg gut."

Einen steilen Aufwärtstrend erlebt auch der Wohnmobilstellplatz: 2207 Belegungsnächte wurden vergangenes Jahr registriert – über 200 mehr als 2015. Damit hat der Wohnmobilstellplatz mit rund 4000 Übernachtungen einen gewichtigen Anteil an den seit Jahren steigenden Übernachtungszahlen der Gemeinden. Erstmals musste die Gemeinde laut Christine Schmidle sogar eine Begrenzung der Aufenthaltsdauer auf sieben Tage einführen, um allen Interessenten einen Aufenthalt zu ermöglichen. Einer wachsenden Nachfrage erfreut sich auch das "Null-Sterne-Hotel" Fischbähren (159 Übernachtungen) die unsichere Wetterlage hat hingegen dem Naturzeltplatz weniger Übernachtungen beschert, als noch 2015. Laut Christine Schmidle nutzten 384 Erwachsene und 241 Jugendliche das Angebot.

Im Übrigen gibt es auch bereits einige Pläne für das bereits laufende neue Tourismusjahr: Neben einem facettenreichen Murger Gemeinschaftsstand bei der Regio-Messe in Lörrach soll insbesondere der Murgtalpfad nach 15 Jahren wieder auf Vordermann gebracht werden, wie Bürgermeister Adrian Schmidle erklärte. Entsprechende Bemühungen sollen gemeinsam mit Rickenbach und Herrischried in Angriff genommen werden.

Neue Kiosk-Pächter

Für den Schwimmbadkiosk konnte die Gemeinde Murg inzwischen neue Betreiber finden. Wie Bürgermeister Adrian Schmidle bekannt gab, waren zwei Bewerbungen eingegangen, nachdem die bisherigen Pächter zum Jahresende den Kiosk abgegeben haben. Entschieden hat sich die Gemeinde für Markus Seybold und Sascha Rupp, die unter anderem bereits für den Betrieb der Kioske in den Freibädern Waldshut und Tiengen verantwortlich sind.