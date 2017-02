Murg Murger Recyclinghof wird erweitert

Der Gemeinderat Murg hat der Erweiterung des Recyclinghofes um 380 Quadratmetern zugestimmt. Mit der Erweiterung sollen die Abstellflächen zweckmäßiger angeordnet werden können.

Der bestehende Recyclinghofes in Murg soll um etwa 380 Quadratmeter nach Süden hin erweitert werden. Von Seiten der Gemeinde bestehen keine Bedenken. Der Gemeinderat weist jedoch auf die Hochwassergefahrenkarte im Gebiet Schwarzematt hin. Gegebenenfalls muss das Amt für Wasserwirtschaft am Verfahren beteiligt werden.

Im Juli 2016 wurde der im Jahr 2008 aufgestellte Bebauungsplan Schwarzematt im beschleunigten Verfahren geändert, damit die vom Landratsamt Waldshut geplante Erweiterung der Betriebsfläche des Recyclinghofes erfolgen kann.

Nun ging galt es, den Bauantrag zu bearbeiten. Der Landkreis Waldshut beabsichtigt mit der Erweiterung, dass die Abstellflächen zweckmäßiger angeordnet und das Wechseln der Container sicherer erfolgen kann. Die Fläche des Recyclinghofes wird nach der Erweiterung 1880 Quadratmetern betragen.

Abgegeben werden können auf dem gut frequentierten Murger Recyclinghof Altbatterien, Altglas, Altpapier, Baumschnitt, CDs ohne Hüllen, Elektronikschrott, Energiesparlampen, Flachglas, Flaschenkorken, Gelbe Säcke, Grünabfälle, Kabel, Kartonagen, Keramik, Möbelholz, Schrott, Sperrmüll und Tonerkartuschen/Druckerpatronen. Beliebt ist die Anlieferung in Murg vor allem auch, weil der Recyclinghof im Gegensatz zu vielen anderen kleineren Recyclinghöfen täglich geöffnet ist. Der Gemeinderat stimmte dem Bauantrag einstimmig zu.

Der Recyclinghof an der Weiermattstrasse in Murg ist Montag bis Freitag von 13 bis 17 Uhr geöffnet, am Samstag von 9 bis 14 Uhr. Die letzte Einfahrt ist 15 Minuten vor Schließung der Anlage möglich. Gewerbliche Abfälle können bis 2,0 Kubikmeter angeliefert werden.