Murg Murger Fasnacht ist zu Ende

Die Murger Narren und Hans-Jürgen Dietrich haben mit Wehklagen die Fasnacht verabschiedet und freuen sich schon jetzt auf 2018, wenn Murg der Ausrichter des VHN-Narrentreffens ist.

„Oh jeee, oh jeee“: Mit lautem Wehklagen verabschiedeten sich die Murger Narren am Fasnachtsdienstag in der Murger Mitte von der närrischen Jahreszeit – zum siebten Mal mit dem Schnitzzieschdig. Dem Kehraushock in der alten Schulturnhalle bei Speckbrot und Biireschnitz ging der Fasnachtsabgesang von Ehrenpräsident Hans-Jürgen „Häns“ Dietrich voraus.

„S’erscht Mol in mim Läbe, an de Fasnacht gesundheitlich denäbe. An viele schöne Fasnachtstag, ich im Bette lag“, resümierte Dietrich sein ganz persönliches Fasnachtserleben, um gleich darauf in humoriger Form die Fasnacht Revue passieren zu lassen. „E wunderbare Fasnacht, en tolle bunte Obend, e schöni Kinderfasnacht, e stackstarki Narrenacht – alles isch zuend, s’würde nümmi g’lacht.“ Aber um zwölfi, so Dietrich mit Vorwärtsblick, goht’s wieder degege. Es sei keine Frage, es dauert nur noch 339 Tage. Dann werde Murg der Narren ihr Mekka sein. Sie werden kommen in Scharen, zum großen Treffen der Narren. Die Worte galten dem großen Narrentreffen der Vereinigung Hochrheinischer Narrenzünfte, dessen Gastgeber Murg 2018 sein wird. Nach der Fasnacht ist eben vor der Fasnacht.