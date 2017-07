Murg Murg vergisst nie wieder einen Ministerbesuch

Wie die Gemeinde sich angesichts der Visite von Umweltministerin Hendricks ein Goldenes Buch verschafft hat, und wie der erste Eintrag darin lautet.

Hat schon einmal ein Bundesminister Murg einen Besuch abgestattet? Es gibt wohl nur wenige Fragen über ihre Gemeinde, die Bürgermeister Adrian Schmidle und Hauptamtsleiter Werner Vökt nicht beantworten können. Die nach dem Ministerbesuch gehört dazu.

Bürgermeister und Hauptamtsleiter waren der Ansicht, vor Umweltministerin Barbara Hendricks sei noch kein aktuelles Mitglied eines Bundeskabinetts in Murg gewesen. Doch Alt-Amtsschreiber und Lokalhistoriker Konrad Lüthy erinnert sich anders: Vor einem halben Jahrhundert habe Hans-Jürgen Wischnewski, 1966 bis 1968 Minister für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und wie Hendricks bei der SPD, in Murg Hermann Schlageter als verdientes Parteimitglied geehrt.

Wischnewski wird als letzter Bundesminister in Murg vergessen worden sein. Denn seit dem Besuch seiner Kollegin Hendricks besitzt die Gemeinde ein Goldenes Buch. "Das war die Idee von Adrian Schmidle", berichtet Vökt. Für die Umsetzung aktivierte der Hauptamtsleiter auf dem kurzen Dienstweg eine Verbindung in die Schweiz: Michael Rufle, der ältere Bruder des Alt-Gemeinderats Martin Rufle, ist Frater im Benediktinerkloster Einsiedeln. Dieses besitzt eine Werkstatt zur Restaurierung und zum Binden von Büchern. Dort arbeitet Beat Frei.

"Bei dem habe ich habe angerufen und gesagt, wir brauchen ein Goldenes Buch für die Ministerin", erzählt Vökt. Bis in wie vielen Wochen es denn benötigt werde, habe der Klosterbuchbinder wissen wollen. "Wochen? Die Ministerin kommt in zehn Tagen!", antwortete der Hauptamtsleiter. Die Buchbinderei in Einsiedeln muss sofort begonnen haben Sonderschichten einzulegen. Denn in der Nacht vor dem Besuch der Ministerin konnte Buchbinder Frei Hauptamtsleiter Vökt das Goldene Buch übergeben. Auf der Autobahnraststätte Würenlos. "Das liegt auf halber Strecke zwischen Murg und Einsiedeln", begründet Vökt die Wahl des ausgesprochen profanen Ortes.

Der Eintrag der Ministerin, einer Katholikin, lautet übrigens: "Der Gemeinde Murg und ihren Bürgerinnen und Bürgern alles Gute auf ihrem Weg. Klimaschutz und Bewahren der Schöpfung ist unser gemeinsames Anliegen." Das könnten wohl auch die Einsiedler Benediktiner unterschreiben.

Die Entstehung des Goldenen Buches

Noch recht schmucklos liegt das zukünftige Goldene Buch der Gemeinde Murg in der Buchbinderei des Klosters Einsiedeln.Der Buchrücken wird geformt durch die Zugkraft von Schnüren.Hier ist der Buchrücken schon gut zu erkennen.Die Wappen der Gemeinde und ihrer Ortsteile schmücken das Goldene Buch.Ministerin Barbara Hendricks trägt sich als erste Person ein.