Die Murger Narren besuchen nach dem Abhängen der Fasnachtsfahnen das Rathaus.

In alter Tradition hat auch in diesem Jahr an Aschermittwoch eine Abordnung der Narrenzunft Murg nach dem Abhängen der Fähnchen in der Murger Ortsdurchfahrt in Trauerkleidung und mit Sarg das Rathaus zu einem letzten Wehklagen besucht. Doch fast so sicher wie das Hinscheiden der Fasnacht ist: Nächstes Jahr wird es wohl wieder eine geben. Bild: Andreas Klomki/Gemeinde Murg