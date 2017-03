Lörrach, Murg Murg präsentiert sich wieder bei der Lörracher Regio-Messe vom 18. bis 26. März

Auch auf der diesjährigen Gewerbe-Ausstellung ist die Gemeinde wieder mit einem Stand vertreten. Die historische Murger Postkutsche wird dabei wieder einer der Höhepunkte für Besucher sein.

Lörrach/Murg – Zum zehnten Mal präsentiert sich der Gemeinschaftsstand Murg auf der diesjährigen Regio-Messe vom 18. bis 26. März in Lörrach in Halle 9. Die Gemeinde Murg in all ihren Facetten wird von einem engagierten Messe-Team vorgestellt, Fragen und Anliegen werden kompetent beantwortet und die herzliche Atmosphäre am Murger Stand wird auch in diesem Jahr die Besucher anziehen. Magnet wird erneut die historische Murger Postkutsche sein, die nach einer Pause im vergangenen Jahr wieder zu sehen ist.

Besucher können es sich in der Kutsche gemütlich machen und alemannischen Geschichten lauschen. Themen am Messestand sind die Attraktionen des Naturerlebnisbades Murhena, der attraktive Wohnmobilstellplatz am Rheinufer und das unkonventionelle Übernachten in der ‚Herberge zum Fischbähren‘. Die vielseitigen Aktivitäten auf dem Hof präsentiert Murgtal-Fahrten Behringer: Planwagenfahrten, Mitmach-Tage für Kinder, die Aktionen im Rahmen von Lernort Bauernhof und die Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Südschwarzwald. Über Kanutouren und den Zeltplatz am Rhein informiert Hochrhein-Kanu; weitere Mosaiksteine sind das Zechenwihler Hotzenhaus und die Tourismus-Kooperation Ferienwelt-Südschwarzwald.

Einen fairen heißen Kaffee gibt es beim Weltlädeli; das Augenmerk wird hier auf den riesigen Müllberg gerichtet, der durch Kaffee-Wegwerfbecher entsteht. Die Lösung ist der Mehrweg-Becher aus Bambus mit Deckel, den es in verschiedenen Dessins beim Weltlädeli auf dem Murger Stand im Angebot gibt.